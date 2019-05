Funkzentrale im U-Boot

Mitglieder vom deutschen Amateur-Radio-Club bedienen die Funkanlage im U-Boot U9. © Technik museum

Speyer.Wie funkt man eigentlich aus einem U-Boot heraus? Das wollen die Mitglieder des Ortsverbandes im deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) den Besuchern des Technik-Museums beantworten.

Die Amateurfunker nehmen den internationalen Museumsschifftag am Wochenende, 1. und 2. Juni, zum Anlass, um von jeweils 9 bis 18 Uhr das U-Boot U9 zu beziehen und als Funkzentrale zu nutzen, wie es in der Ankündigung heißt. Weltweit beteiligen sich mehr als 100 Schiffe an der Aktion, die allesamt mit Funkamateuren besetzt werden: vom Flugzeugträger „USS Hornet“ bis zur Jacht „Elettra“ des Funkpioniers Guglielmo Marconi in Italien.

Die Besucher im Technik-Museum können dabei direkt in der Einsatzzentrale des U-Bootes den Funkern zuschauen, wie sie Kontakt mit den anderen deutschen Museums-U-Booten aufnehmen. Mit U10 in Wilhelmshaven, U11 auf Fehmarn, U461 in Peenemünde und U995 in Laboe soll kommuniziert werden. Eingesetzt wird dabei Morsetelegrafie, Sprechfunk und auch digitale Kommunikation per Computer. zg

