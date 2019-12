Speyer.„The Best of Black Gospel“ gibt während ihrer Europa-Jubiläumstour „20 Years of Gospel“ nun schon das 15. Jahr infolge ein Konzert in Speyer. Das besondere Gospel-Erlebnis findet am Samstag, 28. Dezember, um 20 Uhr, in der Gedächtniskirche statt.

Der Chor vereint eine Auswahl der besten Gospelsänger aus den USA. Die Ausnahme-Künstler singen instrumental begleitet die bekanntesten und schönsten Gospelsongs in einem zweistündigen Programm – Gänsehaut ist garantiert.

Inzwischen ist der Chor einer der gefragtesten Gospelchöre in Deutschland und Europa. Sein Erfolg basiert sicher auch auf der Tatsache, dass er sein Publikum genau kennt und regelmäßig in die Konzerte mit einbezieht. Jedes Konzert ist ein Ausnahmekonzert, bei dem die „gute Nachricht“ immer im Vordergrund steht.

