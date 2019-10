Ganz nah an den Worten

Speyer.Nach erfolgreichen Konzerten in großen Kirchenräumen und der vielbeachteten CD „Licht und Schatten“ präsentiert Gitarristin Jutta Keller das Beste aus ihrem gleichnamigen Programm ganz bewusst einmal völlig anders: beinahe familiär und sehr „nah dran“ an den Worten: In den Räumen der Buchhandlung Osiander in Speyer.

Zusammen mit Rezitatorin Dr. Anette Brechtel und Nachwuchsgitarristin Lisa Sterner verbindet das Trio auf berührend-bewegende Weise die meist spanisch anmutenden Eigenkompositionen der Gitarristin mit stimmungsvoll-bildhafter Lyrik, unter anderem von Rainer Maria Rilke, Hilde Domin oder Rose Ausländer.

Das Konzert steigt am Freitag, 8. November, 20 Uhr (Einlass: 19.30), bei Osiander. Wormser Straße 2, Tickets gibt’s für 12 Euro (ermäßigt 10) in der Buchhandlung.

Unter der Leitung von Gitarristin Jutta Keller startet übrigens jetzt bald auch wieder ein neuer Gitarrenkurs für Frauen: „Von den Basics zur Liedbegleitung.“ Inhalte des Anfängerinnenkurses sind einfaches Melodiespiel und erste Akkorde für die Liedbegleitung. Start ist am Donnerstag, 14. November, 18.15 bis 19.15 Uhr. Der Kurs umfasst zehn Unterrichtseinheiten und findet in Speyer-West statt. Es besteht auch die Möglichkeit, in laufende Fortgeschrittenenkurse für Frauen einzusteigen. zg/Bild: Steinbacher

