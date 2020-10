Ganz neue Intensivstation

Speyer.Am Vincentius-Krankenhaus gehen die Baumaßnahmen weiter. Während der Neubau des Bettenhauses A2 trotz Corona-Pandemie zügig vorangeht, wird nun die Intensivstation erweitert und modernisiert. Und alles bei laufendem Betrieb, was für die Mitarbeiter eine Herausforderung darstellt.

„Die Intensivstation in Sankt Vincentius ist derzeit sehr gut ausgelastet“, sagt Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer: „Wir halten freie Betten für Patienten, die an Covid-19 erkranken, vor. Schon lange vor der Pandemie haben wir uns mit dem Umbau der Intensivstation beschäftigt. Die aktuelle Lage hat jedoch einmal mehr gezeigt, wie wichtig eine Investition gerade hier ist.“ Nach Abschluss der Baumaßnahme, die für Frühjahr 2022 geplant ist, umfasst die Intensivstation künftig 20 statt bisher 14 Intensivbetten und wird moderne, hochfunktionale Ein- und Zweibettzimmer in freundlicher Atmosphäre bereitstellen. Alle Zimmer sollen mit moderner Kühl- und Lüftungstechnik ausgestattet werden. Zudem gibt es neue Sanitärbereiche und einen speziellen Therapieraum für Intensivpatienten.

Dies wird besonders den Patienten im Weaning-Zentrum der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin zugute kommen. Deren Behandlung und Entwöhnung vom Beatmungsgerät dauert oftmals viele Wochen.

Nach der intensiven Planungsphase wurde am Donnerstag die Baustelle eingerichtet und ein Kran mit 35 Metern Höhe aufgestellt. Erste Maßnahmen betreffen Vorbereitungen für die neue Lüftungstechnik, die mit Kernbohrungen und Abbrucharbeiten der alten Anlage einhergehen.

Hoffen auf Verständnis

Klinikchef Fischer sagt: „Leider bedeutet der Umbau für unsere Patienten und Mitarbeiter erst einmal deutliche Unannehmlichkeiten, insbesondere durch den unvermeidbaren Baulärm. Dafür hoffen wir auf das Verständnis aller Betroffenen!“ Ab Juni 2021 gibt’s weitere Sanierungs- und Umbauarbeiten auf der Intensivstation. Eine besondere Herausforderung – da das Bauprojekt während des Normalbetriebes durchgeführt werden muss, erklärt Fischer. Man versuche, die Einschränkungen im Krankenhausall-tag so gering wie möglich zu halten.

Die Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin betreut im Jahr mehr als 7500 Patienten. Dafür stehen sechs Operationssäle, zwei Aufwachräume mit zehn Betten, eine moderne Intensivstation mit zurzeit 14 Betten und integriertem Weaning-Zentrum zur Verfügung. Als eine von 16 Kliniken in Deutschland ist sie seit 2018 durch die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) zertifiziert. Chefarzt ist seit Herbst 2019 Dr. Oliver Niederer, Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Palliativmedizin.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 31.10.2020