Ganze Postgalerie evakuiert

Speyer.Dampfaustritt aus der Heizungsanlage war am Montagnachmittag dafür verantwortlich, dass die Postgalerie für rund eine halbe Stunde gesperrt werden musste.

Gegen 16 Uhr ertönte der Alarm in dem Einkaufszentrum neben dem Altpörtel, die Speyerer Feuerwehr rückte mit vier Einsatzfahrzeugen und 15 Kräften an, um die Lage zu sondieren. Wie Einsatzleiter Martin Bracke betonte, bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Menschen in der Postgalerie.

Der Dampfaustritt war schnell behoben, so dass der Einkauf gegen 16.45 Uhr wieder fortgesetzt werden konnte, ohne dass die Feuerwehr weitere Maßnahmen ergreifen musste. mey

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.10.2019