Gaukler und Poeten

Bestsellerautor Daniel Wolf liest

Das Programm der Speyerer Geschichte(n) ist dieses Jahr besonders vielfältig und hat für jeden Geschmack etwas zu bieten: Am Sonntag liest Bestsellerautor Daniel Wolf aus seinem brandneu erschienenen Buch „Die Gabe des Himmels“. Die literarische Bühne teilt sich Wolf mit Ragnar Raimundson, der aus seinen historischen Romanen „Das Schicksal der Götter“ und „Das Erbe des Konstantin“ lesen und den jungen Besuchern in einer Rüstungsanprobe allerhand über die damalige Zeit erzählen wird.

Die Erwachsenen können sich über die Gewandungen der Zeit des Richard Löwenherz informieren. Am Sonntag wird in einer Modenschau die Kleidung längst vergangener Epochen gezeigt. Neben Vorführungen alter Handwerkstechniken in Schmiedewerkstätten, in der Färberei oder beim Kerzenziehen kann man das Mittelalter in all seinen Facetten beim Schaukochen, an den Badezubern und beim Bogenschießen erleben. Für die Kleinen gibt es ein Holzhandkurbelriesenrad, Eierknacken und Kinderschminken. zg

