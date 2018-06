Geburtstagsspende für die neue Orgel

Anzeige

Zum 60. von Christan Schad kamen allein bei der Kollekte im Gottesdienst 2000 Euro zusammen. Weitere 13 000 Euro gingen als Spende ein. 9000 Euro erhielt das Pirmasenser Diakonie-Projekt. 6000 Euro werden zur Sanierung der Orgel in der 1717 geweihten Dreifaltigkeitskirche verwendet. Den symbolischen Scheck für das letzte große Vorhaben bei der Innensanierung überreichte der Kirchenpräsident am Mittwoch in Sichtweite des musikalischen Sorgenkindes. Henri Franck, Vorsitzender des Bauvereins Dreifaltigkeitskirche, und Pfarrerin Christine Gölzer dankten Schad für die bisher höchste Personenspende in Sachen Orgelsanierung.

Zustand extrem marode

Der Zustand des aus dem Jahre 1929 stammenden Musikinstrumentes ist derart marode, dass nach Einschätzung von Gutachtern ein Neubau der Orgel alternativlos ist. Davon gehen inzwischen auch Schad, Gölzer und die Mitglieder des Bauvereins aus, die mit Kosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro rechnen. Verfügbar sind laut Franck derzeit etwa 95 000 Euro. Ob und wann Organisten einem neuen Instrument wieder Töne entlocken können, die einer „Königin unter den Kirchenmusikinstrumenten“ würdig sind, steht noch in den Sternen.

Welchen Stellenwert die Kirche trotz misstönender Orgelklänge weit über die Grenzen Speyers hinaus genießt, wurde am 31. Oktober 2017 deutlich, als der zentrale Festgottesdienst der evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz und der Festaktakt des Landes zum Reformationsjubiläum im barocken Kleinod durchgeführt wurden. So eindrucksvoll, dass die ARD kürzlich beantragte, den „normalen“ Reformationsgottesdienst 2018 mit besonderer Thematik ebenfalls in der Dreifaltigkeitskirche zu zelebrieren. Nach Auskunft von Pfarrerin Gölzer findet er am Mittwoch, 31. Oktober, um 10 Uhr statt und wird bundesweit übertragen.

Bereits einen Monat zuvor sollen die letzten Sanierungsmaßnahmen an den Deckengemälden abgeschlossen sein. Während die Überkopf-Arbeiten in luftiger Höhe momentan noch an die teils qualvolle Ausmalung der Sixtinischen Kapelle erinnern, hofft Franck, dass der Innenraum spätestens ab dem Gottesdienst zum Erntedankfest für die nächsten 100 Jahre gerüstfrei bleibt.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.06.2018