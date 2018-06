Gedenken an „Kanzler der Einheit“

Anzeige

Speyer/Ludwigshafen.Am ersten Todestag von Helmut Kohl haben Wegbegleiter und politische Freunde den früheren Bundeskanzler gewürdigt. Rund 150 Menschen nahmen am Samstag an einem stillen Gedenken an der Grabstätte im Adenauerpark in Speyer teil. In einer Vase vor dem Grab stand ein großer Rosenstrauß der Witwe des CDU-Politikers, Maike Kohl-Richter, die schwarz bekleidet sowie mit Hut und Sonnenbrille erschien. An ihrer Seite stand CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Der Alt-Kanzler und rheinland-pfälzische Ministerpräsident war am 16. Juni 2017 mit 87 Jahren in Oggersheim gestorben. Kein deutscher Bundeskanzler war bisher länger im Amt als Kohl, der das Land von 1982 bis 1998 regierte und als „Kanzler der Einheit“ gilt. dpa