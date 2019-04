Gedichte und Prosatexte

Speyer.Die Autorengruppe Spira in der Sektion Speyer des Literarischen Vereins der Pfalz hat es derzeit nicht einfach. In der Kunst- und Kulturstadt Speyer genießt Literatur zwar einen hohen Stellenwert, die Topthemen werden jedoch überwiegend bei etablierten Veranstaltungsreihen wie „Speyer.lit“ durch namhafte Schriftsteller wie der 2009 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichneten Herta Müller besetzt.

Dem begegnet die Autorengruppe Spira, die sich im September 2018 mit der Ausrichtung der Jubiläumsveranstaltung „140 Jahre Literarischer Verein der Pfalz“ besondere Verdienste erwarb, mit einem eigenen Konzept, das unter dem Überbegriff „Literatur und Wein“ inzwischen einen festen Platz im literarischen Geschehen der Stadt einnimmt.

So findet am Sonntag, 28. April, 17 Uhr, bereits die dritte Lesung in dieser Reihe statt. Durchgeführt wird die Veranstaltung im Weinstudio Klein, zentral in der Schulergasse 2 am Königsplatz gelegen, wo auch der Wochenmarkt stattfindet.

Begründerin von „Prisma“

Nach Begrüßung der Besucher durch die Speyerer Sektionsleiterin Sonja Viola Senghaus übernimmt Dawn Anne Dister die Moderation. Die in Edinburgh geborene und in Speyer lebende Autorin, Schauspielerin und Regisseurin ist auch als Mitbegründerin der Theatergruppe „Prisma“ bekannt, die 2018 auf 50 bewegte Jahre Theatergeschichte zurückblicken konnte.

Den Hauptpart der Lesung bestreitet die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Dr. Gislinde Seybert mit deutschen und französischen Gedichten und Prosatexten. Dabei changiert sie zwischen Gläubigkeit und Persiflage, lotet messerscharf argumentierend Klippen und Untiefen weiblicher Gefährdung aus. Wie Sektionsleiterin Senghaus und Moderatorin Diester ist auch Seybert Mitglied der Autorengruppe. mey

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.04.2019