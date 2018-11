Gefühlvolle Balladen und fetzige Popsongs

Speyer.Die vielen Musical-Freunde in Deutschland wird es freuen. Denn die Erfolgsproduktion „Musical Highlights“, die seit mehreren Jahren die Musikbegeisterten gleich nach der Jahreswende begeistert, tourt auch im Frühjahr 2019 wieder mit einem neuen Programm und neuer Besetzung. Am Mittwoch, 9. Januar, um 20 Uhr macht sie in der Stadthalle Speyer Halt.

Die Show ist für viele Besucher, Medienvertreter und Fans seit Jahren bundesweit ganz vorne – es geht kaum besser – das jedenfalls ist der Eindruck, wenn man die Kritiken des Publikums und der Medien nach den Touren der letzten Jahre sieht.

„Musical Highlights“ setzt auf die Stärken der Künstler und eine Programmauswahl, die den Abend zu einem echten Erlebnis für jeden Musical-Liebhaber werden lassen soll. Es werden nur die Highlights geboten, für die man sonst viele und auch kostenaufwändige Reisen in die unterschiedlichsten Musical-Städte unternehmen muss. Das Musical kommt also mit „Musical Highlights“ zu den Musikfreunden – dies macht neben der Qualität der Show den Erfolg aus. Der Einsatz modernster LED-Technik unterstützt die Show wirkungsvoll.

Fast dreistündige Gala

Deutschsprachige Sänger, mit Erfolgen auf den großen Musical-Bühnen, wollen in einer fast dreistündigen Gala mit ihrem Streifzug durch die Welt des Musicals begeistern. Informationen zur Show, zu den Interpreten und zahlreiche aktuelle Medienberichte sind auf der Homepage der Produktion „musical-highlights.com“ zu finden.

Die unterschiedlichsten Musikstilrichtungen sind dafür verantwortlich, dass jeder Besucher abwechslungsreich unterhalten wird. Musical-Höhepunkte im Minutentakt mit ausdrucksstarken Stimmen und großer Bühnenpräsenz. Gefühlvolle Balladen zum Mitschwärmen, fetzige Popnummern zum Mitschnipsen und dramatische Melodien zum Mitfühlen, versprechen die Veranstalter.

Wer Musicals mit seinen unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtungen mag, ist bei „Musical Highlights“ genau richtig und kann sich auf einen unterhaltsamen und schwungvollen Abend mit bekannten Musical-Songs und „Stars zum Anfassen“ freuen. zg

