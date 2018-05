Anzeige

Speyer.Das Bistum lädt am morgigen Sonntag zur Wallfahrt der muttersprachlichen Gemeinden ein. Der Wallfahrtstag beginnt um 10 Uhr mit einer Eucharistiefeier im Dom – mit Weihbischof Otto Georgens. Musikalisch wird das Pontifikalamt mit Liedern der Gemeinden in verschiedenen Sprachen und von Domkantor Joachim Weller gestaltet.Nach dem mehrsprachigen Pontifikalamt lädt die polnische Gemeinde gegen 11.30 Uhr zur Begegnung am Ölberg ein. Die Wallfahrt endet um 14 Uhr mit einem Rosenkranzgebet im Kloster St. Magdalena.

Prozession an Fronleichnam

Zum Fronleichnamsfest lädt die Gemeinde Pax Christi am Donnerstag, 31. Mai, in Speyer ein. Die Feier, die in diesem Jahr unter dem Leitwort „Wo bist Du, Gott?“ steht, beginnt mit einem Pontifikalamt in St. Joseph um 9 Uhr. Zelebrant ist Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann. Es schließt sich die eucharistische Prozession durch die Gilgen- und Maximilianstraße zum Dom an, vor dem eine Statio gehalten wird, die Kommunionkinder mitgestalten. Bei der Abschlussfeier im Dom predigt Bischof Wiesemann. Außerdem wird der sakramentale Segen gespendet.

Für die musikalische Gestaltung sorgen der Kirchenchor St. Joseph und der Motettenchor Speyer. Im Anschluss treffen sich die Gläubigen zur Reunion in St. Joseph, für Speis und Trank ist gesorgt.