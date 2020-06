Gemeinsam spielen, basteln und toben

Die Jugendförderung der Stadt Speyer informiert, dass für die dezentrale Halbtagsbetreuung in den Sommerferien noch Plätze frei sind. Anmeldungen sind weiterhin über www.jufö.de und ab sofort auch für mehr als zwei Wochen pro Kind möglich. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. In Gruppen von maximal zehn Kindern kann in der Zeit von 8 bis 14 Uhr nach Herzenslust gespielt, gebastelt und getobt werden. Um den Tag gut gestärkt meistern zu können, wird es Frühstück und Mittagessen geben.

An jedem Standort, also für jede Gruppe, stehen drei Betreuer aus dem Team der Walderholung zur Verfügung, die eigenständig und flexibel für ihre Gruppe die Woche planen. Die Wochenplanung ist daher in erster Linie von der Zusammensetzung der Gruppe und nicht vom Betreuungsstandort abhängig.

Während des Alternativprogramms können in den sechs Wochen Sommerferien so insgesamt 620 Kinder betreut werden. Der erste Betreuungsort ist die Auferstehungskirche in Speyer-Süd. Die Kirche stellt der Jugendförderung einen über 150 Quadratmeter großen Raum mit Küche und eine große, eingezäunte und beschattete Rasenfläche zur Verfügung. Wenn das nicht ausreicht, befindet sich in 30 Metern Entfernung der riesige Spielplatz „Haspelweg“. Dort gibt es eine Tischtennisplatte, einen Basketballkorb, einen Bolzplatz und viel Rasen. Das Ägidienhaus in Speyer-Mitte ist ein weiterer Betreuungsort. Etwas versteckt liegt der große Rasen hinter dem Ägidienhaus. Nicht nur für schlechtes Wetter steht ein großer Raum mit mehr als 100 Quadratmetern Fläche und eine Küche zur Verfügung. Zum Fußball- oder Volleyballspielen geht es zum nahe gelegenen Schützengarten.

Der ASV Speyer-Nord bietet eine Freiluftüberdachung mit rund 150 Quadratmetern Fläche. Dort kann gespielt und gebastelt werden. Der neue Toilettencontainer bietet optimale Hygienemöglichkeiten. Als Highlight steht ein Fußballfeld zur Verfügung. In der Christuskirche in Speyer-West bildet der große Gemeindesaal die Basis - eine Küche und ausreichend Toilettenanlagen runden das Angebot ab. Der Garten ist zwar klein, aber in der Nähe liegt die Siedlungsgrundschule. Mit Glück kann der dortige Spielplatz in den Sommerferien mitgenutzt werden. Alternativ gibt es auch vor dem Gebäude viel Platz zum Spielen.

Führung durch die Kirche

Bei der Dreifaltigkeitskirche in Speyer-Ost steht der Gruppe exklusiv eine große Rasenfläche im Innenhof zur Verfügung, teilweise mit Schirmen überdacht. Zudem gibt es schöne Räume und eine Küche im Georgenhaus. Eventuell ist auch eine Führung durch die Dreifaltigkeitskirche möglich. Eigentlich sollte das Fifty’s in Speyer-West Jugendlichen für Partys dienen. Nun darf die Jugendförderung noch vor der Eröffnung die neu renovierten Räumlichkeiten, die Küche und das Außengelände nutzen. Der Innenraum bietet den „sicheren Hafen“ bei schlechtem Wetter. Vor dem ehemaligen Vereinsheim befindet sich ein Fußballfeld, auf dem sich die Gruppe - mit Pavillons vor der Sonne geschützt - aufhalten kann. Ans Ende des Fußballfeldes grenzt die Walderholung. Für Ausflüge stehen der Stadtwald und die Kettcars zur Verfügung.

Das Haus Pannonia in Speyer-West ist ein weiterer Betreuungsort. Neben einem großen Raum steht dort ein teilweise überdachtes Außengelände mit eigenem Grill zur alleinigen Nutzung zur Verfügung. Küche und Toiletten sind vorhanden. Am nahe liegenden Woogbach kann die Natur erkundet oder ein Boot auf große Reise geschickt werden. Die Johanneskirche in Speyer-West bietet knapp 400 Quadratmeter Rasenfläche, die teilweise mit Überdachungen versehen ist. So gibt es viel frische Luft und Möglichkeiten zum Spielen. Bei schlechtem Wetter kann in die Räumlichkeiten der Gemeinde ausgewichen werden. Neben einem großen Raum gibt es dort Toiletten und eine Küche.

Bei der Jugendförderung in Speyer-Süd stehen der Gruppe zwei große Räume nicht nur für das Schlechtwetterprogramm zur Verfügung. Die große Freifläche auf dem ehemaligen Sportplatz bietet die Gelegenheit zum Aufenthalt draußen. Eine Küchenzeile und neue Toiletten runden das Angebot ab. Nur in der über 13 000 Quadratmeter großen Walderholung sind zeitgleich zwei Gruppen aktiv. Für schlechtes Wetter bietet der Speisesaal einer Gruppe Unterschlupf. Für die zweite Gruppe stehen die zwei Schulsäle zur Verfügung. Das Außengelände wird unter den Gruppen aufgeteilt, ebenso die Toilettenanlagen. Beide Gruppen werden sich überwiegend draußen aufhalten. Wie beim Fifty’s können kleinere Ausflüge in den Wald unternommen werden. zg

Weitere Infos gibt’s unter www.jufö.de/programm

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.06.2020