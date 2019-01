Gerechtigkeit und Einheit selbst umsetzen

Speyer.Mit einem zentralen ökumenischen Gottesdienst im Speyerer Dom feiern am Sonntag, 13. Januar, um 16 Uhr, Vertreter der evangelischen Kirche der Pfalz, des Bistums Speyer und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Südwest den Gottesdienst zur diesjährigen Gebetswoche für die Einheit der Christen. Kirchenpräsident Christian Schad hält die Predigt. Die Gebetswoche steht unter dem biblischen Wort „Gerechtigkeit, Gerechtigkeit – Ihr sollst du nachjagen“ (Dtn / 5 Mose 16,20a).

In seiner Einladung weist Bischof Karl-Heinz-Wiesemann darauf hin, dass in diesem Jahr Christen aus Indonesien das Motto ausgewählt haben und schreibt: „Sie wollen uns darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur von Einheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit reden, sondern selbst aktiv werden. Im Gottesdienst wollen wir uns deshalb aufs Neue dazu verpflichten, Einheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in unserem persönlichen Leben und im Leben unserer Kirchen und christlichen Gemeinschaften in die Tat umzusetzen.”

Jugendkantorei musiziert

Neben Kirchenpräsident Christian Schad und Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann wirken Erzpriester Konstantin Zarkanitis von der Griechisch-Orthodoxen Kirche, Pastor Rainer Burkart von der Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Mennonitengemeinden sowie Pastor Jochen Wagner, der Vorsitzende der ACK-Südwest, mit. Weiterhin sind Luisa Fischer, Vorsitzende des Katholikenrats im Bistum Speyer, Hermann Lorenz, Synodalpräsident der evangelischen Kirche der Pfalz, sowie Pfarrerin Christine Gölzer von der Protestantischen Dreifaltigkeitskirchengemeinde Speyer und Dompfarrer Matthias Bender von der katholischen Pfarrei Pax Christi Speyer an der Liturgie beteiligt. Die evangelische Jugendkantorei unter der Leitung von Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald und Domorganist Markus Eichenlaub an der Orgel gestalten den Gottesdienst musikalisch.

Die Gebetswoche für die Einheit der Christen wird in der nördlichen Hemisphäre zwischen dem 18. und 25. Januar begangen. Die Vorlage für die Gebetswoche wird nach einem biblischen Leitthema jedes Jahr von Christen eines anderen Landes erarbeitet.

Das Bistum Speyer und die evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) feiern seit zehn Jahren zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in der Region Südwest zur Eröffnung der Gebetswoche einen zentralen ökumenischen Gottesdienst, der jeweils im Wechsel im Dom und in der Gedächtniskirche stattfindet. is/lk

