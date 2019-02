Germanist wird erwachsen

Speyer.Die Notstandsgesetze, das Attentat auf Rudi Dutschke, die Ermordung Martin Luther Kings und die Gräueltaten der US-Armee in Vietnam prägten das Lebensgefühl der späten 60er Jahre in Deutschland. In diese Zeit führt uns auch das Trio Michael Bauer, Giorgina Kazungu-Hass und Benno Burkhart, das am Mittwoch, 13. Februar, 20 Uhr in der Heiliggeistkirche in der „Speyer.Lit“-Reihe spannende Ausschnitte aus Michael Bauers „Dutschki vom Lande“ präsentiert.

In Bauers Roman gerät ein braver katholischer Student aus der Pfalz in den heißen Sommer der Studentenrevolte. In Hörsälen, nicht sturmfreien Buden und auf der Straße geht es in durchkifften Nächten um Lust und Liebe und den Kampf gegen eine veraltete Ordnung. Der katholische Junggermanist Tom alias „Dutschki“ wird an der Uni Mainz zwischen Liebesaffären, durchkifften Nächten, Go-ins und Uni-Klausuren erwachsen. Auf der Folie historischer Fakten und satirischer Fantasie erzählt Michael Bauer packend seine Geschichte um die Themen Liebe, Macht und Tod. Mit einiger (Selbst-)ironie und mit viel Verständnis auf so manche Auswüchse einer frustrierten Generation.

Den musikalischen Background der Speyer.Lit-Veranstaltung bildet ein Sound aus Rock-, Pop- und Folkmusik mit Woodstock-Anklängen, eigenwillig und mit souliger Stimme virtuos interpretiert von Giorgina Kazungu-Hass (Vocals) und Benno Burkhart (Jazzgitarre). zg

