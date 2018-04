Gesangliche Leckerbissen

Anzeige

Speyer.Der „Rock-Chor“ aus Speyer und die Halle 101 haben sich offenbar gesucht und gefunden. Die Zusammenarbeit funktioniert einfach gut und so treten der „Rock-Chor“ und Band in dieser Saison sogar an zwei Tagen in der Halle auf, um das Publikum bestens zu unterhalten, wie die Verantwortlichen betonen. Am Samstag, 5. Mai, findet das erste Konzert um 20 Uhr statt. Am Sonntag, 6. Mai, ist der zweite Auftritt des Ensembles mit 80 Sängern zusammen mit dem dem Kammerchor Friedberg aus der Nähe von Augsburg.

Wie bei einem richtigen Rockkonzert wird es am Samstag keine Bestuhlung geben. Im Anschluss besteht dann die Gelegenheit, bei einer After-Show-Party weiter zu feiern. Am folgenden Tag beginnt die Veranstaltung bereits um 16 Uhr und die Halle wird dann bestuhlt sein. Der Kammerchor Friedberg kommt so zu einem Gegenbesuch nach Speyer, nachdem der „Rock-Chor“ aus Anlass seines fünfjährigen Bestehens den Friedbergern einen Auftritt geschenkt hatte.

„Eine tolle Erfahrung“

Frank Schink zweiter Vorsitzender der „Rock-Chor“-Gemeinschaft erinnert sich gern an dieses Konzert zum Geburtstag der Friedberger: „Es war spannend für uns, denn die Leute wussten nicht, was ihnen droht und an diesem Tag war es unglaublich warm – besonders in der Halle. Am Ende waren wir nass geschwitzt, aber den singenden und tanzenden Konzertbesuchern ging es genauso. Die Begeisterung des fremden Publikums war eine tolle Erfahrung.“