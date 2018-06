Geschichte unterm Pflaster

Anzeige

Speyer.Wer in der Domstadt eine Grube gräbt, trifft immer auf Geschichte. Die ältesten Funde von Speyer stammen aus der Jungsteinzeit, seitdem lebten praktisch ständig Menschen im heutigen Stadtgebiet. Ab Samstag, 30. Juni, wird im Archäologischen Schaufenster Speyer die Ausstellung „Fundsache Speyer – Vom Stadtrand bis zum Domplatz“ zu sehen sein. Sie wird damit die Nachfolge der Anfang Juni mit über 9000 Besuchern zu Ende gegangenen Ausstellung „Archäologische Schätze der Pfalz – eine Zeitreise durch 300 Millionen Jahre“ antreten.

Während die Besiedlung in der Bronze-, Hallstatt- und Latènezeit noch relativ locker war, befand sich ab der Römerzeit, also seit über 2000 Jahren, ohne Unterbrechung eine Stadt an dieser Stelle: Bis heute sind die Spuren aus allen Phasen der Speyerer Geschichte im Boden erhalten und liegen dort in Schichten übereinander: Die Überbleibsel aus den ältesten Phasen sind dabei ganz unten zu finden und die Spuren aus jüngsten Epochen der Geschichte liegen ganz oben – direkt „unter dem Pflaster von Speyer“, wie es in einer Pressemitteilung des Archäologischen Schaufensters heißt.

Da es in Speyer nach dem Zweiten Weltkrieg nur wenige großflächige Baumaßnahmen im Stadtzentrum gab, ist hier ein einzigartiges archäologisches Reservat erhalten geblieben. Diese Situation stellt einen ganz besonderen kulturellen Schatz dar, den es zu bewahren und zu erforschen gilt, der aber gleichzeitig bei Baumaßnahmen eine besondere Herausforderung an alle Projektbeteiligten stellt.