Geschichtsträchtige Gemäuer hochmodern herausgeputzt

Speyer.Wer regelmäßig am ehemaligen Bistumshaus St.Ludwig vorbeikommt, kann den Fortschritt an der größten Innenstadt-Baustelle neben dem Finanzamt beobachten. Ziemlich genau im Zeitplan ist die Project Bisping GmbH mit dem Umbau des ehemaligen St.-Ludwig-Gebäudetrakts in der Johannesstraße und der Erweiterung des Wohnensembles zum Ludwigscarrée.

In dem ehemaligen Dominikanerkloster entsteht

...