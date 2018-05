Gesucht: Gangbarer Weg in die Zukunft

Anzeige

Speyer.Das Angebot regelt die Nachfrage heißt es beim Sammeln von Verkaufsargumenten. Lässt sich das auch auf Verkehrsströme anwenden? Vor dieser Frage stehen zurzeit die Stadt- und Verkehrsentwickler der Verwaltung. Oberbürgermeister Hansjörg Eger möchte bis Ende 2019/Anfang 2020 ein Verkehrskonzept vorlegen, das abgestimmt ist mit den Zielen von Stadtentwicklungsplan, Wohnraum- und Gewerbekonzept.

Zusammen mit den städtischen Gremien und unter Beteiligung der Bürger wollen Eger, Stadtentwickler Bernd Reif und Verkehrsplaner Christian Lorenz einen verkehrstechnisch gangbaren Weg in die Zukunft aufzeigen. Ein wichtiger Baustein ist nach Überzeugung Egers das Dirigieren der Pendlerströme.

Bis dahin gilt es, Antworten auf viele Fragen zu finden, erklärten Eger, Reif und Lorenz in einem Pressegespräch. Wie können die täglich zur Arbeit in die Stadt kommenden Autofahrer – aus Richtung Ludwigshafen und aus Landau/Germersheim je 25 000, aus Neustadt/Weinstraße 14 500 und aus Nordbaden 12 500 – zum Umsteigen auf den ÖPNV animiert werden? Sie blockieren in den innenstadtnahen Bereichen die wenigen Parkplätze, die für Touristen und Einkaufswillige freigehalten werden sollten.