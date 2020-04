„Gesundheit hat Priorität“

Speyer.Gemäß der am Mittwoch zwischen Bund und Ländern getroffenen Vereinbarung dürfen ab Montag, 20. April, Verkaufsstellen des Einzelhandels mit bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie Kfz- und Fahrradhändler, Buchhandlungen, Bibliotheken und Archive unabhängig von der zur Verfügung stehenden Fläche unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlagen öffnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Speyer vom Donnerstagnachmittag.

Auch Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche können geöffnet werden, heißt es weiter, wenn sie ihre Verkaufsfläche durch geeignete Absperrmaßnahmen auf maximal 800 Quadratmeter verkleinern und ebenfalls die dargelegten Auflagen einhalten. In diesem Fall ist jedoch eine Kontaktaufnahme mit und eine Genehmigung durch das Ordnungsamt der Stadt Speyer erforderlich.

Regeln zwingend einhalten

„Uns ist bewusst, dass die bisher getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus die Einzelhändler schwer getroffen haben und dass sie sich alle, zur Sicherung ihrer Existenzen, eine schnelle Rückkehr zur Normalität wünschen. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung und der Schutz unseres Gesundheitssystems vor Überlastung nach wie vor oberste Priorität haben“, erläuter Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Sie betont weiterhin, dass die nun schrittweise eingeleiteten Lockerungen nicht zu einem Rückschlag führen dürfen und daher die Abstands- und Hygieneregelungen zwingend eingehalten werden müssen.

Formblatt ausgefüllt abgeben

Um ein einheitliches Vorgehen zur gewährleisten, sind alle Einzel-, Kfz- und Fahrradhändler sowie Buchhandlungen, Bibliotheken und Archive dazu aufgefordert, das unter www.speyer.de/formblatt_handel abrufbare Formblatt ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens Mittwoch, 22. April, beim zuständigen Ordnungsamt der Stadt Speyer einzureichen. Möglich ist das sowohl per E-Mail an ordnungswesen@stadt-speyer.de, als auch per Fax an 06232/14 24 58.

Die Einhaltung der Auflagen werde unangekündigt durch den kommunalen Vollzugsdienst kontrolliert. Bei Zuwiderhandlungen werden sofort entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Für Rückfragen und Unklarheiten stehen das Ordnungsamt unter den genannten Kontaktdaten sowie die Wirtschaftsförderung unter Telefon 06232/14 22 80 sowie per E-Mail unter wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de zur Verfügung. Informationen zu einer möglichen Öffnung von Friseurbetrieben und anderer Dienstleistern folgen zu gegebener Zeit, teilt Pressesprecherin Lisa Eschenbach in der Mitteilung mit.

Die Stadtverwaltung weise außerdem darauf hin, dass diese Pressemeldung und das zur Verfügung gestellte Formblatt vorbehaltlich der vierten Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz gelten. Diese werde voraussichtlich am Freitag, 17. April, veröffentlicht. zg

