Gewagtes Projekt und Klassik unter freiem Himmel

Speyer.Die musikalischen Abendandachten in Speyerer Kirchen werden bis Ende August fortgesetzt. Bei allen Gottesdiensten entfällt die Maskenpflicht am Platz, in der Gedächtniskirche und der Dreifaltigkeitskirchen erhöht sich die mögliche Besucherzahl um einiges, da die Emporen wieder genutzt werden dürfen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Sonntag, 21. Juni, hat zwei unterschiedliche musikalische Highlights: Im Gottesdienst der Gedächtniskirche um 11 Uhr spielt die Jimi Hering Retscher Experience. Es werden neue geistliche Lieder auf ungewohnte Art und Weise interpretiert – ein gewagtes und spannendes Projekt und für die etwas jüngere Generation bestens geeignet, heißt es weiter. Den Gottesdienst hält Pfarrerin Constanze Lotz.

Die musikalische Abendandacht um 18 Uhr findet dann in der Auferstehungskirche am Renngraben statt, bei gutem Wetter im Freien auf der Wiese hinter der Kirche mit ausreichend Sitzplätzen. Sarah Kaufmann spielt auf der Oboe Sonaten von Telemann und Händel, begleitet von Robert Sattelberger auf der Klop-Truhenorgel, er spielt noch solistisch Werke von Sweelinck. Die Worte spricht Pfarrer Uwe Weinerth.

Sarah Kaufmann hat seit dem Sommersemester 2020 ihr Masterstudium bei Professor Ralph van Daal an der Robert-Schumann- Hochschule Düsseldorf begonnen. Im Theater Koblenz und im Staatstheater Mainz spielte sie bei mehreren Projekten mit, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Privatunterricht für Englischhorn erhielt sie von Patrick Flanaghan (Royal Philharmonic Orchestra London) und Mirjam Budday (NDR-Radiophilharmonie-Hannover) sowie Oboenunterrricht bei Kerstin Ingwersen (NDR-Radiophilharmonie-Hannover).

Gottesdienst mit Quartett

In der Gedächtniskirche singt am Sonntag, 28. Juni, 10 Uhr, ein Quartett der Speyerer Kantorei im Gottesdienst Liedsätze und kleine Motetten, die Predigt hält Dekan Markus Jäckle. Die musikalische Andacht um 18 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche wird von Organist Dr. Wolfgang Werner mit Werken von Tschaikowski gestaltet, die Liturgie hält Prädikant Henri Franck. zg

