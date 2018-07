Gewerbe mit weiteren Veranstaltungen fördern

Anzeige

Was treibt Sie konkret an?

Veth: Es ist mir wichtig, die Werbung für unsere Stadt und die hier ansässigen Gewerbetreibenden zu forcieren. Als Inhaberin eines speziellen Fachgeschäftes mit einem weit über Speyer hinausreichenden Kundenkreis nehme ich vielleicht eine Sonderstellung ein. Grundsätzlich gilt jedoch, dass man als Gemeinschaft eine wesentlich bessere Außenwirkung erzielen kann. Die Bedeutung wächst mit der Größe und erweitert den finanziellen Spielraum.

Welche Erwartungen haben Sie an die Gemeinschaft?

Veth: Ich will die Mitglieder dazu bringen, verstärkt Werbung für das „Herz Speyer“ zu machen und in dem Bemühen nicht nachzulassen, weitere Mitglieder zu gewinnen.

Wie setzt sich die Leistungsgemeinschaft derzeit zusammen?

Veth: Von der Apotheke über Buchhandel, Bekleidung, Schuh- und Fahrradhandel, Gastronomie und weiteren Gewerbetreibenden decken wir ein breites Spektrum ab. Um immer auf der Höhe der Zeit zu sein, messe ich einem kontinuierlich und geordnet verlaufenden Generationswechsel bei den Gewerbetreibenden besondere Bedeutung bei. Gleiches gilt für „Ideenbringer“, deren Anregungen jederzeit willkommen sind.

Welche Zielsetzung verfolgen Sie neben den bereits genannten Punkten?

Veth: Intensiver als bisher müssen wir das Gewerbe mit Veranstaltungen und verkaufsoffenen Sonntagen fördern. Die Bedeutung derartiger Events hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Bauernmärkte oder Weinmessen prägen immer dann in besonderer Weise das Stadtbild, wenn sie an verkaufsoffenen Sonntagen durchgeführt werden. Darauf hoffen wir im Oktober, wenn die Leistungsgemeinschaft am Samstag, 6., und dem verkaufsoffenen Sonntag, 7. Oktober, die Speyerer Weinprobe auf der Maximilianstraße durchführt. Ähnliches gilt für den verkaufsoffenen Mantelsonntag am 29. Oktober.

In welcher Form könnte eine solche Förderung seitens der Leistungsgemeinschaft aussehen?

Veth: Zunächst ist es wichtig, weitere Kontakte zu knüpfen. So werden derzeit Sondierungsgespräche mit dem Bund der Selbstständigen Römerberg-Speyer geführt. Weitere Gespräche sind mit dem Hotel- und Gaststättenverband geplant. Wir haben auch vor, zu den kommenden Veranstaltungen mehr Flyer als bisher drucken zu lassen, die in der Touristeninformation und in den Geschäften ausgelegt werden sollen. Davon versprechen wir uns einen verstärkten Werbeeffekt. Ebenso wollen wir die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und speziell mit der Abteilung Wirtschaftsförderung vertiefen.

Wie bewerten Sie jene Tagestouristen, die als Passagiere mit Flusskreuzfahrtschiffen nach Speyer kommen?

Veth: Grundsätzlich ist jeder Tourist willkommen. Aber der von Ihnen angesprochene Personenkreis steht unter einem erheblichen Zeitdruck, was für beide Seiten negativ ist.

Wie ist Ihre Position zu den Supermärkten auf der grünen Wiese?

Veth: Unsere Angebote müssen so gut sein, dass der Kunde erst gar nicht überlegt, ob er bei einem Bummel durch die Stadt einkauft oder doch auf die grüne Weise fährt.

Wie wird die Leistungsgemeinschaft auf die anstehende Sanierung der Salierbrücke reagieren?

Veth: Um diese schwierige Zeit zu überstehen, müssen wir alle Kräfte bündeln, verstärkt in die Werbung investieren und immer wieder auf die dann noch vorhandenen Möglichkeiten zur Rheinüberquerung aufmerksam machen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.07.2018