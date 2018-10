Gezielte Eingriffe zur Verkehrssicherheit

Speyer.Einige altersschwache Pappeln und Robinien sowie eine Fülle verselbstständigter Essigbäume im Wäldchen beim ehemaligen Bauhaus entlang der Spaldinger und der Waldseer Straße müssen abgeholzt werden – Stadtgrün-Chef Steffen Schwendy sieht die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet. Auf Initiative der Beigeordneten Stefanie Seiler machten sich Mitglieder des Umweltausschusses zusammen mit Anwohnern ein Bild von den ins Auge gefassten Arbeiten.

Teil zwei der naturnahen Radtour führte die rund zwei Dutzend starke Inspektionsgruppe in den Speyerer Stadtwald, in dem Förster Uwe Fehr die Schritte von der Kiefern-Monokultur zum stabilen Mischwald erläuterte.

Pflanzungen als Ersatz

„Wir wollen alle Grünflächen erhalten“, betonte Seiler. Aber ein paar Eingriffe seien eben erforderlich, um Fußgänger und Radfahrer entlang der Straßen sowie Spaziergänger in dem urwüchsigen Wäldchen nicht zu gefährden. Dort wo größere Eingriffe vonnöten sind, würden Ersatzpflanzungen mögliche Lücken wieder schließen.

Die Anregung eines Ausschussmitglieds, dabei auch Esskastanien mit einzuplanen, nahm der oberste Stadtgärtner mit auf den Weg ins Büro. Weitgehend unberührt lassen will Schwendy auch die sandhügelige Bmx-Bahn, die Jugendliche in den vergangenen 15 Jahren größtenteils selbst (mit Elternhilfe) erstellt haben und regelmäßig nutzen. Auch während des Besuchs der „Umweltschützer“ drehten sie ihre Runden und beantworteten zwischendurch bereitwillig Fragen. Dass in der Anlage eine grüne Plastikplane und Abfall lagen, „war nicht von uns“, meinte ein etwa zwölf Jahre junger Bmx-Fahrer. Die Besucher nahmen ihm das ab, denn wer verdreckt schon seine eigene Anlage?

Feld- und Spitzahorn bleibt

In den Waldstücken rechts und links der Spaldinger Straße greift die Stadt normalerweise kaum ein, bis auf wenige Sicherungsmaßnahmen. Wann die zu den so genannten Pionierbaumarten (schnell wachsende Lichtpflanzen) zählenden Robinien, Pappeln und Birken gestutzt oder komplett gefällt werden, kann Schwendy noch nicht sagen. Auf Nachfrage sprach er von einem Zeitraum von fünf Jahren. Erhalten bleiben wohl die vereinzelt anzutreffenden Ulmen, Feld- und Spitzahornbäume.

Vom Forst vor über 20 Jahren im Waldgelände gegenüber dem Clubgelände des TC Schwarz-Weiss angelegt, bereitet der Waldspielplatz den Initiatoren nicht nur Freude. Wenn Schul- oder Kindergartenkinder den Barfußpfad erkunden wollen, verhindern da häufig Flaschenscherben das Vergnügen. Revierleiter Fehr erklärte, der Forst wende jährlich rund 10 000 Euro für Instandhaltung des Platzes und der Schutzhütte auf. Umweltdezernentin Seiler will sich für verstärkte politische Präsenz und Kontrollgänge stark machen. Es sei zwar schön, „wenn Jugendliche sich draußen bewegen, aber sie müssen sich eben an Spielregeln halten“. Dazu gehört unter anderem, dass jegliches Feuermachen auf diesem Platz streng verboten ist.

Der größte Teil der rund 1000 Hektar Waldfläche liegt im Speyerer Stadtwald Richtung Dudenhofener Gemarkung. Uwe Fehr führte die Gruppe in ein für diesen Bereich typisches Waldstück. Bestimmend sei auch hier die schlanken Kiefern mit ihren hohen Kronen. In den freien Flächen darunter trieben häufig Brombeeren ihren Wildwuchs.

Forciert werden soll nun der aufwuchs junger Eichen, Fichten, Ebereschen und Buchen, die zu den rund 15 Baumarten gehören, die untern den Kiefern lange ihr Schattendasein führten. Zu hohe Kiefern werden in dem von Spaziergängern und Trimmfreunden gerne genutzten Stadtwald vom Harvester-Vollernter heraussortiert, jüngere , etwa 45 Jahre alte standfeste Kiefern „als Gerüst“ für den stabilen Mischwald erhalten. Damit der Nachwuchs nicht von Rehen zunichte gemacht wird, hat der Forst mit den Jagdpächtern ein gezieltes Dezimieren vereinbart.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.10.2018