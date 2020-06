Gibt es einen Corona-Korso?

Speyer.In den sozialen Netzwerken kursieren Gerüchte, wonach an diesem Samstag um 17.30 Uhr von angeblichen Corona-Rebellen ein Autokorso durch die Stadt geplant sei. Die Veranstaltung soll wohl parallel zu Rundfahrten in Worms und Mannheim stattfinden. Auf einem Plakat ohne Angabe des Urhebers sind zudem Korso-Fahrten in Kiel und München aufgeführt. Ferner sind dem Plakat zufolge bundesweit bis zu 40 weitere Korsos geplant.

„Über das Vorhaben in Speyer liegen der hiesigen Polizeiinspektion keine belastbaren Erkenntnisse vor“, heißt es von offizieller Stelle. Auf Anfrage erklärte Inspektionsleiter Stephan Weber, dass bei der städtischen Versammlungsbehörde von einer Privatperson lediglich eine „Mahnwache für Frieden, Freiheit und Wahrung des Grundgesetzes“ angemeldet sei. Diese Kundgebung soll um 15.30 Uhr auf dem Domvorplatz stattfinden. In den vergangenen Wochen habe es an gleicher Stelle bereits ähnliche Mahnwachen gegeben, sagt Weber unserer Zeitung.

Die städtische Pressesprecherin Lisa Eschenbach informierte auf Nachfrage, dass der Stadtverwaltung im Gegensatz zur Kundgebung um 15.30 Uhr für den Autokorso ebenfalls keinerlei Anmeldung vorliege. Wie die Beamten der Polizeiinspektion würden aber auf jeden Fall Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes die Entwicklung am Nachmittag beobachten und im Bedarfsfall entsprechende Maßnahmen ergreifen, sagt die Pressesprecherin.

Infos aus Chatgruppen

Auf der Homepage von SWR-Aktuell ist nachzulesen, dass es bundesweit Proteste gegen Anti-Corona-Maßnahmen gibt. In Rheinland-Pfalz hätten sich tausende Gegner in Chatgruppen zusammengeschlossen. Dort würden nicht nur Aktionen in der Öffentlichkeit geplant, sondern auch bizarre Inhalte geteilt – bis hin zu Verschwörungstheorien und nationalen Tönen. Aus dieser Ecke ist auch diese Aktion zu erwarten. Wenn überhaupt etwas passiert.

