Gitarrenklänge begleiten bildhafte Lyrik

Speyer.Nach erfolgreichen Konzerten und der viel beachteten CD „Licht und Schatten“ (2016) hat Gitarristin Jutta Keller ihr gleichnamiges Programm weiterentwickelt. Experimentierfreudig verbindet sie in „Licht und Schatten 2“ zusammen mit Rezitatorin Dr. Anette Brechtel und anderen Überraschungsgästen Musik und Lyrik mit Fotokunst. Wie das klingt, können Interessierte am Freitag, 2. November, 20 Uhr, in der Reihe Kunst im Turm der Johanneskirche, Theodor-Heuss-Straße 22 bis 24, entdecken.

Die neuen, meist spanisch-jazzig anmutenden Eigenkompositionen der Gitarristin sind verwoben mit stimmungsvoll-bildhafter Lyrik wie bereits im ersten Teil ihres Programms (Rainer Maria Rilke, Hilde Domin, Rose Ausländer und andere) und werden visuell erfahrbar durch bemerkenswerte Fotokunst auf Großleinwand.

Tickets zu 18 Euro (ermäßigt 12 Euro) gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Speyer, Telefon 06232/14 23 92, bei der Johanneskirche (06232/6 12 14) und im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen. zg

Info: Weitere Informationen unter www.juttakeller.com

