Glaube an Wunder – auch Krisen machen mal Pause

Ständiges Grübeln und chronischer Pessimismus seien der beste Nährboden für Ängste und Resignation, warnt Unternehmensberater Hagen und gibt ein Beispiel aus der Familie: Wenn ein Kind ein Zeugnis mit lauter Einsern und Zweiern, aber einem Dreier nach Hause bringt, so sollten Eltern sich über die guten Noten freuen und nicht den Dreier in Musik ausschlachten. So gelte es auch in einer Firma oder einem Handwerksbetrieb die positiven Aspekte, das „Entwicklungspotenzial“, auch tatsächlich aufzugreifen und nicht die grauen Wolken zu zählen. Wichtig sei, eine Krisensituation zu akzeptieren und sich nicht in Schuldzuweisungen zu erschöpfen.

Mit seinem zweiten Grundgedanken „Auch Krisen machen mal Pause“ regt Mutmacher Hagen zum Glauben an „Wunder“ an. Das gebe Kraft und Zuversicht, zeige ungeahnte Perspektiven auf. Der Schlüssel zu Türöffnern ist nach Ansicht des Beraters häufig ein digitales Marketing, „mit dem alte Netzwerke aufgefrischt werden“.

Nur die eigene Lösung hilft

Mit der Erkenntnis „Nur die eigene Lösung hilft“ verdeutlicht Hagen seinen dritten Grundgedanken: „Unsere Lösungen funktionieren nicht in den Köpfen anderer.“ Denn noch so gut gemeinte Vorschläge seien oftmals eher „Schläge“. Dafür, dass „erlösungsfunktioniertes Denken“ und Vorwärtsschauen helfen kann, ist der Unternehmenscoach selbst bestes Beispiel. Er erzählt davon, dass er im März 2015 vor einer Hirntumor-Operation den Arzt nach dem Grund für eine solch bösartige Erkrankung fragte. Der Mediziner habe ihm gesagt, ob er das wirklich wissen wolle und ihm dazu geraten, den Heilungsprozess auf die Zukunft auszurichten. Er habe die Diagnose „radikal akzeptiert“.

Im Anschluss an den lebendigen, kurzweiligen Vortrag nutzten die Selbstständigen aus der Region bei Getränken und Imbiss die Zeit, um Kontakte zu knüpfen und sich über Netzwerke auszutauschen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 03.03.2018