Speyer.„Schon jetzt“, eine ökumenische Initiative im Bistum Speyer und der evangelischen Kirche der Pfalz, lädt am Dienstag, 14. Januar, ab 19 Uhr zum ersten „Stammtisch für Entdecker“ ein. Treffpunkt ist der „Domhof“ (Große Himmelsgasse 6). Der Stammtisch ist eine ökumenische Austauschplattform für alle, die auf der Suche nach neuen Formen von Kirche sind und die in lockerer Atmosphäre bei einem Bier, Wein oder Wasser über Gott und die Welt philosophieren und den eigenen Glauben (neu) entdecken möchten, heißt es in der Ankündigung.

Gastgeber und Initiatoren von „Schon jetzt“ sind Stefanie Schlenczek, Pfarrerin der evangelischen Kirche der Pfalz und beim Missionarisch-Ökumenischen Dienst (MÖD) in Landau tätig, und Pastoralreferent Felix Goldinger, der im Bistum als Referent für Missionarische Pastoral im bischöflichen Ordinariat arbeitet. Nach dem ersten Abend werden Gemeindereferentin Sigrid Sandmeier von der Pfarrei Pax Christi und Pfarrerin Lena Vach von der Gedächtniskirche die künftigen Stammtische weiter begleiten. „Bei der Erstellung des pastoralen Konzeptes der Pfarrei Pax Christi wurde die Frage immer drängender, wie wir Menschen, die nicht in unseren Gemeinden verwurzelt sind, ansprechen können. Die Entdeckerstammtische sollen die Möglichkeit bieten, hier weiterzudenken und Ideen für Speyer zu entwickeln“, so Sandmeier.

Impuls zum Gespräch

Der Stammtisch findet alle zwei Monate an unterschiedlichen Orten in der Pfalz und Saarpfalz statt, zusätzlich auch in Speyer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Treffen beginnen mit Getränken und Essen (wer mag) und werden dann ab etwa 19.30 Uhr durch einen Impuls zum Gespräch übergeleitet. Abschluss ist schließlich um 21 Uhr mit einem Gebet. Weitere Informationen sind erhältlich bei Felix Goldinger, Telefon 06232/10 22 86, E-Mail felix.goldinger@bistum-speyer.de, und Stefanie Schlenczek, Telefon 06341/92 89 22, E-Mail schlenczek@moed-pfalz.de. zg

Info: In ihrem Blog www.schon-jetzt.de berichten Stefanie Schlenczek und Felix Goldinger von den Treffen.

