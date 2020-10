Gleich zwei Baustellen an den Südausfahrten

Speyer.Wer derzeit nach Speyer oder über Dudenhofen weiter Richtung Pfalz fahren möchte, sollte Verkehrsprobleme einkalkulieren. Für die Fahrt in Richtung Innenstadt ist es derzeit besser, bereits die Abfahrten Speyer-Nord oder -West zu benutzen, denn rings um die Abfahrt Speyer-Süd, Speyer-Dudenhofen und Dom gibt es derzeit Sperrungen.

So wird wegen Kanalarbeiten die erste Ausfahrt von der B 9 in Richtung Dudenhofen immer mal wieder gesperrt und die zweispurige Straße in Richtung Dudenhofen ist auf eine Spur eingegrenzt. Richtung Innenstadt kann man die zweite Ausfahrt bisher ohne Probleme benutzen, allerdings ist die Auffahrt zur B 39, also die Straße, die südlich an Speyer vorbei Richtung Dom, Technik Museum und Salierbrücke führt, derzeit in diese Richtung gesperrt.

Aufgrund von Brückensanierungsarbeiten im Auftrag der Deutschen Bahn wird die Ausfahrt vor der Autobahn herkommend bis voraussichtlich 23. Oktober für den Durchgangsverkehr zu sein. Eine Umleitung ist über Römerberg oder über die Schützenstraße ausgewiesen. jüg/Bild: Venus

