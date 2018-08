Glitzernde „Schatzkammer“

Speyer.Die internationale Mineralien-, Schmuck- und Edelsteinmesse geht bereits in die 35. Runde. Sie findet am Samstag, 25., und Sonntag, 26. August, jeweils von 11 bis 17 Uhr in der Stadthalle statt. Sie gehört mittlerweile zu einer der größten und beliebtesten dieser Art in ganz Europa, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zahlreiche altbewährte und einige neue Aussteller werden ihre außergewöhnlichen Exponate an Mineralien, Edelsteinen, Schmuck und mehr präsentieren und zum Verkauf anbieten. Den Besuchern wird eine Menge Spaß und Vielfalt geboten, versprechen die Veranstalter. Diamanten, Meteoriten, Achate, Opale, Amethyste, Heilsteine, Kristalle, selbstgefertigte Schmuckunikate, kunsthandwerkliche Dinge aus Stein, Goldschmuck und vieles mehr erwarten Interessierte.

Fossilien im Angebot

In dieser „Schatzkammer“ wartet ebenso ein aufregendes Paradies der Fossilien von Fundstellen aus der ganzen Welt auf die Besucher. Auf ihre Kosten werden auch die Liebhaber von edlen Geschenkartikeln kommen. Wie immer sind Experten für Mineralien, Schmuck, Fossilien, Edelsteine und vieles mehr dabei, wie beispielsweise Ingo Knoppe, der an seinem Strand vorführen wird, wie er seinen Mammutelfenbeinschmuck herstellt. Die Niederbronner Schwestern aus Speyer möchten Mineralien für ihre Mission in Afrika verkaufen.

Die Messe wird eine gute Gelegenheit sein, um die Welt der Steine für sich zu entdecken, den Lieblingssteinen nachzujagen, besondere Geschenke zu besorgen, Unikate aufzuspüren, oder um Bekannte zu treffen und neue Freunde kennenzulernen. Die nächste Messe in Speyer findet dann übrigens am 9. und 10. Februar nächsten Jahres statt. zg

