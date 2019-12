Glühwein im Fackelschein

Johanniskreuz.Ihr besonderer romantischer Zauber lockt jedes Jahr viele Besucher nach Johanniskreuz: Im Schein von Fackeln und Feuern, bei Punsch oder Bio-Glühwein feiert das Haus der Nachhaltigkeit am Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 15. Dezember, von 10 bis 18 Uhr seine 16. Waldweihnacht. Charakteristisch ist ebenso, dass sich bei diesem vorweihnachtlichen „Öko-Markt“ mit seinen 70 Ständen vieles um den Weihnachtsbaum vom Förster, das Wildbret aus heimischen Wäldern sowie um die Handwerkskunst rund ums Hold und andere Naturmaterialien dreht. Am Samstagabend zeigen Feuerakrobaten ihre Kunst.

Obendrein erwartet die Besucher bei dieser Waldweihnacht eine Premiere: So ist die ansonsten nicht zugängliche Johanniskreuzer Kapelle erstmals mit einem Programm und als Ort der Besinnung geöffnet – am Samstag kann sie ab 13 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr besucht werden.

Während der Veranstaltung ist vom 14. Dezember, 13 Uhr, bis einschließlich 15. Dezember, 20 Uhr, die Verkehrsführung im Raum-Trippstadt-Johanniskreuz geändert. Zur Anreise empfehlen die Veranstalter, eine der vier eigens eingerichteten Pendelbuslinien aus dem Raum Rodalben, Waldfischbach-Burgalben, vom Hauptbahnhof Kaiserslautern oder aus Neustadt (ZOB) über Lambrecht und das Elmsteiner Tal zu nutzen. Weitere Infos über die Waldweihnacht, das Verkehrskonzept, Park & Hike-Parkplätze sowie die Busfahrpläne finden sich im Internet unter hdn-pfalz.de. mav

