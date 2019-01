„Goldene Löwen“ werden verliehen

SPEYER.Noch ehe sich die Fasnachter in die närrische Saison stürzen, steht die Verleihung der höchsten Auszeichnung an verdiente Karnavalisten aus dem Verbandsgebiet auf dem Programm. Mit der festlichen Ordensverleihung der „Goldenen Löwen mit Brillanten“ startet die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine am Samstag, 5. Januar, in den Räumen des Fasnachtmuseums zu Speyer in die fünfte Jahreszeit.

Insgesamt 43 neue Ordensträger – 15 Frauen und 28 Männer – aus den vier Bezirken Vorderpfalz, Westpfalz, Nordbaden und Mittelbaden werden von Verbandspräsident Jürgen Lesmeister in einer Feierstunde ab 9 Uhr in der „guten Stube der Fasnacht“ ausgezeichnet. Die ältesten geehrten Fasnachter sind 81 Jahre alt und kommen aus Bruchsal und Pforzheim, heißt es in einer Mitteilung der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine. Die jüngsten Würdenträger sind 50 Jahre alt und kommen aus Brühl und Eppelheim.

Mehr Badener als Pfälzer

Mit 18 Fasnachtern stellt der Bezirk Nordbaden, gefolgt vor Mittelbaden (13), der Vorderpfalz (10) und der Westpfalz (2), den Großteil der zu Ehrenden. Die künftigen Träger des „Goldenen Löwen mit Brillanten“ haben den „normalen“ Löwen bereits vor 22 Jahren erhalten.

Nur einen Tag später, am Sonntag, 6. Januar, setzt die Karnevalsvereinigung den Ehrungsmarathon fort. Diesmal in der Stadthalle Speyer, wo Lesmeister gemeinsam mit den Vize-Präsidenten Gerald Bleimaier und Torsten Vogel in unterhaltsamer Weise die seit 22 Jahren aktiven und verdienten Fasnachter auszeichnen wird. Ab 9 Uhr werden dann insgesamt 291 „Goldene Löwen“ verliehen. Denn 276 Personen sind 2019 seit 22 Jahren in der Fasnacht aktiv tätig und erhalten somit das älteste Brauchtum am Leben. 15 weitere erhalten die Auszeichnung aufgrund ihrer im Jahr 2018 vollendeten 22 Jahre. So werden insgesamt 164 Frauen und 127 Männer zur Verleihung erwartet.

Der älteste Fasnachter ist 85 Jahre alt und kommt aus Iffezheim, wohingegen der Jüngste 24 Jahre alt ist und aus Mannheim kommt. Die höchste Anzahl der „Goldenen Löwen“-Träger stellt in diesem Jahr der Bezirk Nordbaden (109) vor der Vorderpfalz (96), Mittelbaden (70) und der Westpfalz (16). Bisher wurden 8606 „Goldene Löwen“ in der sechzigjährigen Geschichte verliehen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 03.01.2019