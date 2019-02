Golfer schlägt Bälle in Rhein

Ich denk, was macht den der Kerl da? Als ich mit meiner Frau den Sonnenschein genieße und am Rheinufer spazieren geh’ und wir näherkommen, sehen wir, dass ein junger Mann, so Anfang 30, etwa auf Höhe der Auestraße Golfabschlag übt. Neben sich hat er ein gutes Dutzend Bälle aufgereiht, nimmt einen davon und legt ihn auf eine Grünfläche direkt an der Uferböschung.

Wir sind noch rund zehn Meter von dem Golfer entfernt, da holt der aus und wuchtet die kleine weiße Kugel Richtung Rhein. Wir schauen dem Geschoss hinterher und erkennen, dass ein paar Meter über der Mitte der Golfball eintaucht und das Wasser ein wenig aufspritzt. Bei dem Rhein-Schläger angekommen, fragen wir ihn, ob er kein Geld für den Golfclub hat um dort auf einer Driving Range den Abschlag zu üben. Da meint der unorthodoxe Freizeitsportler nur, vor lauter Spaß vor sich hin grinsend, dass er mit seinem „Neuner Eisen“ ein Ziel verfolge und weist uns darauf hin, dass gegenüber am Ufer der badischen Rheinseite, ein Angler sitzt. Gott sei Dank ist der Rhein an der Stelle weit über 200 Meter breit und der junge Mann, vielleicht mit dem „geliehenen“ Equipment vom Papa, noch am Üben.

Wir laufen weiter und sehen beim Rumdrehen, dass der Golfer schon den nächsten schätzungsweise einen Euro teuren Ball im Rhein versenkt, wieder etwa auf halber Höhe. Der Angler sitzt immer noch. Vielleicht spuckt ihm ja ein dicker Fisch einen der Bälle in den Eimer. Den Pfälzer Golfer hat der Angelsportler sicher schon entdeckt. Wir bringen den Pseudo-Golfplatz hinter uns und hoffen, dass dem Golfer irgendwann die Bälle ausgehen und ihm ein Licht aufgeht, dass eigentlich schon genug Kunststoff die Gewässer belastet.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.02.2019