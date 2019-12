Gott schiebt Depressionen

Speyer.„Satirische (Weih-)Nacht“ – das renommierte Kabarett Buschtrommel aus Münster kommt mit seinem Weihnachtsprogramm am Freitag, 20. Dezember, um 20 Uhr ins Zimmertheater im Kulturhof. Der Himmel ist im alljährlichen Weihnachtsmodus, denn Jesus feiert seinen 2019. Geburtstag. Ihn interessiert nur das Date mit Maria Magdalena, doch ist das seinem unendlich alten Herrn ganz egal: Gott hat Depressionen und Prostata und genießt die Reha in Bad Pyrmont, derweil hat Amazon-Chef Jeff Bezos seinen Laden übernommen.

Alles läuft zeitgemäß und optimiert, auch die Wunschzettel-Hotline wird professionell bedient. Nur die schmuddeligen klimageschädigten Wolken und die gefallenen Gelbwestenengel stören das Geschäft. Hin und her, zick und zack – am Ende des Abends kann die betuchte, stark rechtsdrehende Familie Zitzewitz auf Google Earth in Frieden das Fest begehen: Der Sohnemann zieht sich genüsslich ’ne Line, der Onkel feiert „Weihnachten 1933“ und Mutter Zitzewitz bindet Flüchtling Mahmut ins christliche Fest ein, nach dem Motto „Bescherung statt Beschneidung“.

Unterm Jahr agieren die beiden Buschtrommel-Schauspieler Britta von Anklang und Andreas Breiing auf der Bühne satirisch und böse, aber zu Weihnachten können sie auch mal anders: nämlich feierlich und böse. Besucher erleben einen unstillen, schrägen Adventsabend. Halleluja!! zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.12.2019