Gottesdienste an den Feiertagen finden statt

Speyer.Das Bistum Speyer feiert die kommenden Weihnachtsgottesdienste mit äußerster Vorsicht und unter strikter Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Alle Entscheidungen sind mit Verantwortung und Augenmaß zu treffen“, schreibt Generalvikar Andreas Sturm in einer aktuellen Mitteilung an die Pfarreien. Gerade bei hohen Inzidenzwerten sei es besonders wichtig, sich mit den örtlichen Behörden abzustimmen und zu klären, ob eine öffentliche Gottesdienstfeier angeraten ist.

Die Teilnehmerzahl an den Gottesdiensten in Speyer ist auf maximal 100 Personen begrenzt. Dabei werden Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet. Auch bei Gottesdiensten im Freien müssen die Abstandsregelungen eingehalten werden. Gottesdienstbesucher müssen sich außerdem bei den Pfarreien vorher anmelden. Die beiden Lichtergottesdienste am 24. Dezember sind bereits ausgebucht. Für andere Veranstaltungen wie die Kinderkrippenfeiern um 14 und 15.30 Uhr gibt es noch Karten. Der Krippenrundgang in der Kirche St. Bernhard ist abgesagt. Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung oder Fieber ist die Teilnahme am Gottesdienst nicht gestattet. Gemeinde- oder Chorgesang sind auch nicht zulässig. Die Gottesdienste werden darüber hinaus nicht länger als 60 Minuten dauern.

Mit einer Internetseite will das Bistum Speyer dazu beitragen, dass „sich das Weihnachtsfest trotz Corona-Einschränkungen für möglichst viele Menschen spürbar ereignen kann und auch Einsame und Bedürftige nicht vergessen werden“, erläutert Domkapitular Franz Vogelgesang, Leiter der Hauptabteilung Seelsorge des Bischöflichen Ordinariats.

Geschenktüten für Einsame

„Sei Weihnachten dabei“ lautet der Titel der Internetseite. „Wir wollen erreichen, dass möglichst viele Menschen mit der Weihnachtsbotschaft in Berührung kommen“, erklärt Franz Vogelgesang. Die Internetseite enthält spirituelle Impulse, praktische Anregungen und Hinweise auf seelsorgliche Angebote. Außerdem gibt sie einen Überblick über die Weihnachtsgottesdienste der Pfarreien sowie die Gottesdienste, die im Radio und Fernsehen übertragen werden. Auch unkonventionelle Ideen findet man auf der Internetseite – von Geschenktüten für Einsame und Kranke über Podcasts bis zur Weihnachtsgeschichte für Kinder als PowerPoint-Präsentation.

Von Sonntag, 27. Dezember, bis zum Ende des Lockdowns am Sonntag, 10. Januar, verzichtet das Bistum Speyer auf öffentliche Gottesdienste, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Wir leisten damit unseren Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie und gegen eine weitere Überlastung von Krankenhäusern und Alten- und Pflegeeinrichtungen in unserem Land“, erklärt Generalvikar Andreas Sturm.

„Mit diesem Beitrag unserer gesellschaftlichen Mitverantwortung treten wir für den Schutz der Gesundheit ein und schützen insbesondere die vulnerablen Bevölkerungsgruppen“, fügt er hinzu. Beerdigungen sind von dieser Regelung ausgenommen. zg

Info: Die Weihnachtsangebote gibt’s unter www.bistum-speyer.de/aktuelles/weihnachten-2020/

