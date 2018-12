Grandiose Generalprobe für Aufnahmeprüfung

Speyer.Ihren Auftritt im Historischen Ratssaal kann die 21 Jahre junge Songwriterin und Liedermacherin Nora Beisel als gelungene Generalprobe betrachten. Mit Gitarre, Ukulele und am Flügel zündete die erfrischend natürlich daher kommende Mechtersheimerin ein strahlend helles kulturelles Adventslicht an. Bei ihrem einstündigen Konzert bewies die junge Speyererin hohe Musikalität und virtuose Stimmkraft und verriet den Besuchern, dass sie am morgigen Dienstag mit einem Teil der Songs in die Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule in Köln gehen wird.

Die Art und Weise, wie Nora Beisel ihre überwiegend selbst geschriebenen Lieder präsentierte, lässt ihr eine hoffnungsvolle Karriere als Musikerin vorhersagen. Dafür spricht auch, dass sie schon 2016 erste Bundespreisträgerin bei „Jugend musiziert“ und 2017 von der Pfälzischen Musikgesellschaft ausgezeichnet wurde. Als preisgekrönte Liedermacherin gelang ihr bei den Berliner Festspielen der Durchbruch.

Junge Perspektive auf alte Welt

In ihren deutschen Liedern erzählt Nora Beisel bunte Geschichten aus einer jungen Perspektive auf eine alte Welt. Manche von ihnen berühren, andere lassen einen aufhorchen. Was die Songpoetin dabei so sympathisch macht, ist die Tatsache, dass sie bei der Anmoderation ihrer Lieder viel Persönliches preisgibt, wann sie wo welchen Song erspürt und geschrieben hat. Sie singt von ihrem auf dem Dachboden gelandeten Cello und bearbeitet ihre Gitarre dabei so schlagkräftig, dass sie eine Wiederaufnahme des Cellospielens auszuschließen vermag und dafür viel lieber häufiger die Gitarrensaiten stimmt. Sie fragt sich, warum ihre Schildkröte im Kühlschrank Winterschlaf hält oder erzählt von einem kleinen Leuchtturm, zu dessen Ehren die Amerikaner am 4. August den „Tag des Leuchtturms“ feiern.

Einen Volltreffer landet die Musikstudentin mit ihrem von tiefer Betroffenheit gezeichneten Liebeslied, in welchem sie den schmerzlichen Verlust einer Beziehung mit ungemein kraftvollem Klavierspiel konterkariert und darüber sinniert, dass sie sich wegen dieser schmerzlichen Erfahrung noch kräftiger dem Musikmachen verschrieben hat. Nora Beisel zieht auch geschickt das Publikum in ihre Performance ein, lässt mitschnipsen oder mitsingen, etwa bei ihrer Komposition „Wind und Wasser“, welche sie ihrer Mama widmet, die ihren Geburtstag im Rathaus feiert, oder ihren einzigen beiden Coversongs dieses Adventslicht-Abends: Von ihrem Lieblingskomponisten George Gershwin kredenzt sie eine beeindruckende Variante des Hits „Summertime“ , ehe sie mit John Lennons „Imagine“ und vielstimmigen „Da da dadamm“ und „You-hu“ einen einfühlsamen Schlusspunkt setzt.

