Großbaustelle geht in die zweite Phase

Speyer.Die Stadtverwaltung hat den zweiten Abschnitt der Großbaustelle Wormser Landstraße gestartet. Dabei wird die Auestraße im Einmündungsbereich zur Wormser Landstraße gesperrt. In der Wormser Landstraße bleibt die Einbahnrichtung von Speyer Nord in Fahrtrichtung Innenstadt bestehen, ein Abbiegen in die Auestraße ist nicht mehr möglich.

Die Umleitung der Wormser Landstraße von der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Norden führt weiterhin über Friedrich-Ebert-, Iggelheimer Straße und Landwehrstraße. Der Verkehr zur Auestraße wird über die Tullastraße umgeleitet, die Strecke ist ausgeschildert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres, teilt die Verwaltung mit.

Die Bushaltestelle am Friedhof wird von Speyer Nord kommend in Richtung Innenstadt ab Montag, 22. Juli, bedient. Bis 29. November kommt es zu Einschränkungen im Busverkehr. Auf der Linie 564 (Hauptbahnhof/ZOB – Speyer-Nord) entfallen die Haltestellen Friedhof, Auestraße und Schwarzer Weg. Als Ersatz dienen die Haltestellen Am Roßsprung, Alter Postweg und Landwehrstraße.

Auf der Linie 569 (Hauptbahnhof/ZOB – Hasenpfühlerweide) kann die Haltestelle Friedhof nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Am Roßsprung auszuweichen. Zusätzlich bedient die Linie 569 während der Baumaßnahme die Haltestellen Schwarzer Weg und Auestraße vom Bahnhof kommend in Richtung Hasenpfühlerweide.

In der Gegenrichtung der Linie 569 verläuft die Fahrt ab der Haltestelle „Hasenpfühlerweide“ über die Franz-Kirrmeier-Straße direkt zum Bahnhof/ZOB. Die Haltestellen Tullastraße, Friedhof und Am Roßsprung können nicht in Richtung ZOB bedient werden. Fahrgäste können auf die Linie 564 ausweichen.

Der erste Abschnitt der Arbeiten auf der wichtigen Achse des Stadtverkehrs hatte Mitte April begonnen, Staus zu den Hauptverkehrszeiten auf der Umleitungsstrecke sind seitdem an der Tagesordnung. zg

