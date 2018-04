Großoffensive gegen den Müllbrennpunkt

Anzeige

Speyer.Wie auf einem archäologischen Ausgrabungsfeld kamen sich die Helfer beim Dreck-weg-Tag in den letzten Jahren vor, deren Sammelgebiet der Grünstreifen entlang der Siemensstraße war, wo die Hinterlassenschaften überwiegend des Lkw-Verkehrs in mehreren Müllschichten in der Natur „regelrecht verbacken“ sind, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um diesen Müllbrennpunkt zu beseitigen, hat die Beigeordnete Stefanie Seiler in diesen Tagen eine Großoffensive veranlasst. Zunächst wurden Ende letzter Woche Absperrgitter aufgebaut, um dem Lkw-Verkehr entlang der Straße keine Parkmöglichkeit mehr zu bieten. Doch diese Vorbereitungsmaßnahme war nur der Anfang.

800 Kilogramm in einer Stunde

Seit Montag sind Mitarbeiter vom Baubetriebshof im Einsatz, um den wilden Müll aus der Landschaft zu holen. Allein in den ersten vier Stunden Einsatz seien 800 Kilogramm Müll zusammengetragen worden, verdeutlichte Peter Gerlach von der Straßenreinigung die Dimension des Müllaufkommens. Auf den Einsatz des Baubetriebshofes folgen die Tiefbauer.