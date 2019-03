Gut informiert über Therapien entscheiden

Mannheim/Schwetzingen.Gut informiert entscheiden – so lautete das Motto eines Gesundheitstages, der von der „Ze:ro-Praxis“ für Kardiologie, Pneumologie und Angiologie im Alevitischen Kulturzentrum in Mannheim veranstaltet wurde. Die Mitglieder der Alevitischen Gemeinde Rhein-Neckar-Kreis konnten sich vor Ort nicht nur ihren Blutdruck und Blutzucker messen lassen, sondern sich bei zwei Vorträgen auch über Herz- und Lungenerkrankungen informieren – ein niederschwelliges Angebot, das gut bei den rund 100 Besuchern mit vorwiegend türkischen Wurzeln ankam.

„Bei einem solchen Gesundheitstags können sich die Mitglieder mit wenig Aufwand in familiärer Atmosphäre über häufige Krankheitsbilder und Behandlungsmethoden informieren. Viele von ihnen leiden bereits an einer internistischen Erkrankung oder sind Risikopatienten“, so Dr. Peter Salbach, stellvertretender Geschäftsführer bei „Ze:ro“. „Wir möchten unsere Zuhörer sensibilisieren, dass es gerade im fortgeschrittenen Alter wichtig ist, mit bestimmten Symptomen zum Arzt zu gehen, und verschiedene Therapiemöglichkeiten aufzeigen.“

In einem ersten Vortrag erklärte Nenad Suvajac, Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie, typische Erkrankungen der Lungen, häufig auftretende Symptome und Rauchen als Hauptursache dafür. Dr. Michael Rodenbach, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, ging anhand von anschaulichen Beispielen auf die Funktionen des Herzens, verschiedene Erkrankungen und Untersuchungsmethoden, wie EKG- und Herzkatheter-Untersuchungen, ein. Beide Vorträge wurden auf Türkisch übersetzt, damit alle Anwesenden gut folgen konnten. Offene Fragen beantworteten die Ärzte der Praxis in Einzelgesprächen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen Gesundheitstag realisieren konnten“, sagte Ertan Kurt, Generalsekretär der Alevitischen Gemeinde und Mitglied des Beirats für Migration und Integration der Stadt Ludwigshafen. „Wir verstehen uns nicht nur als religiöse Gemeinschaft, sondern bieten unseren Mitgliedern ein vielfältiges Programm rund um Bildung und Kultur – das entspricht der weltoffenen und liberalen Einstellung der Aleviten.“

Seit 2015 bietet die „Ze:ro“ mit Hauptsitz in Schwetzingen kleinere und größere Informationsveranstaltungen für muslimische Gemeinden an - kürzlich auch für einen Frauenkreis in der Selim-Han-Moschee in Edingen-Neckarhausen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.03.2019