Gute Beispiele für Integration

Speyer.Der Brand in Moria hat die Corona-Fixierung der deutschen Politik für einen Augenblick gestoppt: Noch immer warten viele Geflüchtete an den Grenzen unseres Kontinents auf die Chance, ein menschenwürdiges selbstbestimmtes Leben in Europa führen zu können. Wer kommen darf, der fängt meist bei Null an, heißt es in einer Mitteilung des Diakonischen Werks. Dass Integration gelingen kann, zeigt eine neue Wanderausstellung mit dem Titel: „Nur ein Einzelfall“, die ab Montag, 28. September, bis zum Samstag, 31. Oktober, in den Räumen der Pfälzischen Landesbibliothek (LBZ) Station macht.

Nicht selten werden Berichte über gelungene Integrationsgeschichten Geflüchteter mit dem Satz kommentiert: „Das ist doch nur ein Einzelfall!“ Die Ausstellung des Diakonischen Werks der evangelischen Kirche der Pfalz greift den Satz auf, nimmt ihn als Überschrift, um zu zeigen, dass nicht nur wenige, sondern viele Menschen ihren Weg in unserem Land gefunden haben.

Eben nicht nur Einzelfälle

Alleine in Speyer fanden die Organisatoren so viele gute Beispiele, dass es kaum möglich war, alle zu zeigen. „Nur ein Einzelfall“ konzentriert sich deshalb auf zehn geflüchtete Menschen aus der Stadt, die ihren Mehrwert für die Gesellschaft durch ihre beeindruckenden Integrationsgeschichten deutlich machen. Zusätzlich werden drei Partnerfotos präsentiert, die durch verschiedene Szenen mit Vorurteilen spielen, mit denen Menschen mit Migrationshintergrund tagtäglich zu kämpfen haben.

Entstanden ist die Idee aus dem Erfolg der (Schaufenster-)Ausstellung „Geschichten und Gesichter“ aus dem vergangenen Jahr. Die Porträtierten haben die Ausstellung aktiv mitgestaltet. Entwickelt wurde die Kampagne von Eva Kayas Bitar und Melissa Müller, Mitarbeiterinnen des Diakonischen Werks. Die Fotos stammen von Betül Mis.

Die porträtierten Menschen stehen für viele weitere Schicksale. Dabei geht es Melissa Müller besonders um die Wertschätzung ihrer Leistung: „Einige Geflüchtete haben in ihrem Heimatland noch nie eine Schule besucht und schaffen es in einer fremden Sprache in einem Jahr ihren Hauptschulabschluss nachzuholen. Viele Auszubildende sind trotz der sprachlichen Herausforderung die besten ihrer Jahrgänge. Das finde ich beachtlich. Leider wird darüber zu wenig gesprochen.“ Schlagzeilen machten oft nur die Negativbeispiele.

Die Ausstellung wird bei der Eröffnungsveranstaltung der Interkulturellen Wochen am Sonntag, 27. September, um 17 Uhr in der Gedächtniskirche eröffnet. Anschließend teilt sie sich auf: Ab Montag, 28. September, sind zehn Porträts im Foyer der Pfälzischen Landesbibliothek zu sehen. Ab Freitag, 9. Oktober, steht die gesamte Ausstellung im Foyer der Pfälzischen Landesbibliothek und des Landesarchivs. zg

