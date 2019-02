„Haben einiges ausprobiert in den 25 Jahren“

Speyer.Außergewöhnlich in zweierlei Hinsicht ist das Festival Kulturbeutel, das am Freitag, 15. März, eröffnet wird: Zum einen feiert das Kinde- und Jugendtheater Speyer als Veranstalter die 25. Ausgabe des Kleinkunstspektakels, zum anderen steht der Alte Stadtsaal als Veranstaltungsort wegen Generalsanierung nicht zur Verfügung, so dass zum ersten Mal die Heiliggeistkirche als Spielstätte dient.

