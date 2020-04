Habt ihr genug Klopapier, Oma?

Wenn wir uns in ein paar Jahren auf diese Corona-Krise zurückbesinnen, so wird vermutlich die Anzahl der vom Virus dahingerafften Menschen noch fest im Bewusstsein verankert sein. Aber was sicherlich auch noch lange in Erinnerung bleiben wird, ist das Phänomen, dass die Deutschen außer Mehl und Hefe offenbar tonnenweise Toilettenpapier gehamstert haben.

Noch immer sind in den meisten Supermärkten die sonst gut bestückten Regale und Holzpaletten ratzeputz leer. Ich schätze, dass die letzten Rollen aus dem gehorteten Vorrat an Klopapier 2031 ihrer Bestimmung zugeführt werden. Wie die überwiegend dreilagige Lawine ins Rollen gekommen ist, darüber zerbrechen sich die Marktleiter und Analytiker den Kopf. Aber das Thema, das alle beschäftigt, treibt bisweilen köstliche Blüten.

Beim Chatten mit unserem jüngsten Sohn, den es beruflich nach Norddeutschland verschlagen hat, freuen sich Oma und Opa immer, wenn sie ihre Enkeltochter wenigstens im Bild sehen und hören können. Auf Besuche müssen die Großeltern ja zurzeit verzichten – zu ihrem und zu unser aller Schutz.

Die quirlige Carlotta strahlt immer, wenn sie uns auf dem Smartphone erkennt und uns sprechen hört. Dieser Tage hat uns Sohnemann Conny sein Leid geklagt, dass er beim Einkauf vor geleerten Regalen gestanden und gerade noch den letzten Packen Klopapier bekommen hat. In dieses Gespräch mit unserem Sohn mischt sich dann dessen Tochter ein. Carlotta wird im Juli drei Jahre alt und feiert gerade ihre ersten Erfolge auf dem Töpfchen.

Als sie uns mit ernster Miene fragt, „Oma, habt ihr genug Klopapier daheim?“ verschlägt es uns kurz die Sprache. Dann müssen wir aber alle drei loslachen. Schließlich beruhigen wir den süßen Fratz und erklären, dass auch wir vorgesorgt haben. Denn wir hoffen ja, dass die junge Familie uns bald wieder besuchen darf – da muss vorgesorgt sein. Mal sehen, was sie an Ostern so fragt.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.04.2020