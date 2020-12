„Härtefonds Kultur“ soll Künstlern in Speyer helfen

Speyer.Im Interview mit dem städtischen Kultur-Fachbereichsleiter Dr. Matthias Nowack hat Maria Leitmeyer, Kunsthistorikerin und Kustodin des Purrmann-Hauses, die existenzielle Bedeutung der Kultur für die Gesellschaft betont. Ihre Hoffnung, dass das Bedürfnis der Menschen nach Kunst und Kultur während der Pandemie wächst und die Resonanz umso größer sein wird, sobald sich die Türen der Einrichtungen für Besucher wieder öffnen, treibt auch die Verantwortlichen bei der Stadt schon länger um.

So haben sie den „Härtefonds Kultur“ ins Leben gerufen und mit einer Starthilfe von 30 000 Euro ausgestattet. Weitere 70 000 Euro gingen bis jetzt als Spenden ein. Von insgesamt 100 000 Euro wurden inzwischen 35 000 Euro als Soforthilfe an 35 freischaffende Speyerer Künstler ausgezahlt, während weitere 25 000 Euro in verschiedene Kulturprojekte flossen.

Veranstaltungen abgesagt

Doch nicht alles ist Gold, was glänzt. So musste die Stadt aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Situation das kleine Rock‘n’Jazz-Festival mit drei Xmas-Konzerte absagen, die ursprünglich an diesem Wochenende stattfinden sollten. Zuletzt als Streaming-Konzerte aus dem Alten Stadtsaal geplant, machte der harte Lockdown auch dieser Notlösung einen Strich durch die Rechnung.

Nichtsdestotrotz führt das Kulturbüro der Stadt die Kampagne Speyer.Kultur.Support fort. So laufen die Planungen für bestimmte Veranstaltungsreihen im Frühjahr 2021 ganz normal weiter. Dazu gehören das literarische Veranstaltungsformat „Speyer.Lit“ mit namhaften Autoren, sowie „Speyer.Kultur.Klassik.Special“ mit mehreren Benefizkonzerten in Speyerer Kirchen und der Halle 101. Immer in der Hoffnung, dass sich die Situation im Februar/März 2021 wieder entspannt hat und Kulturveranstaltungen unter Beachtung entsprechender Hygienekonzepte durchgeführt werden können.

Aktuell hat die Stadt im Zuge von Speyer.Kultur.Support eine neue Aktion gestartet. Sie läuft unter dem Motto „Kulturgesichter 06232“, wobei die Zahlenkombination für die Vorwahl von Speyer steht. Kulturschaffende und Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten, werden porträtiert, können auf ihre persönliche Situation eingehen und grundsätzlich Stellung zur Corona-Problematik beziehen. Die Gespräche führte Dr. Matthias Nowack.

Abgelichtet wurden die „Kulturgesichter“ von den Berufsfotografen Klaus Venus und Klaus Landry. Mittlerweile konnten 60 Interviews mit Kulturschaffenden und Menschen aus der Veranstaltungsbranche aufgezeichnet werden, die eine breite Palette von Berufsgruppen abbilden. Sie weisen auf die Vielfalt von Jobs in der Kulturszene hin und lassen erahnen, wie viele Menschen seit März dieses Jahres keine oder fast keine Arbeit und damit kein Einkommen mehr haben. Während das Publikum meist nur die Künstler auf der Bühne sieht, machen die Interviews deutlich, mit welch unterschiedlichen Aufgaben derartige Auftritte verbunden sind. Beispielhaft zu nennen wären Pressesprecher, Layouter, Ton- und Lichttechniker, Bühnenbildner, Fotografen, Auf- und Abbauhelfer sowie Security-, Büro- und Servicekräfte. Das Projekt wurde am 1. Dezember gestartet.

Im restlichen Dezember und kommendem Januar wird auf der Internetseite www.speyer.de/kulturgesichter, der Facebook-Seite Speyer.Kultur und dem entsprechenden Instagram-Account täglich ein Porträt veröffentlicht. Mit den Schlagworten „Ohne uns ist Stille“ startet an diesem Wochenende zudem eine öffentlichkeitswirksame Plakataktion mit Fotos und Berufsangabe von 25 Kulturschaffenden, zu denen auch die oben erwähnte Kustodin des Purrmann-Hauses zählt.

