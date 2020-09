Hallenbad und Sauna ab sofort geöffnet

Speyer.Hallenbad und Sauna des Sport- und Erlebnisbades Bademaxx haben ab sofort unter Corona-Auflagen geöffnet. Die Systematik mit Zeitspannen bei den Öffnungszeiten, vereinfachter Preisgestaltung und Online-Ticket-System muss auch in der Herbst-/Wintersaison beibehalten werden, informieren die Stadtwerke als Betreiber in einer Pressemitteilung.

Nur so können Warteschlangen, Abstandsproblematiken und Diskussionen beim Eintritt vermieden sowie die Anforderungen an den Datenschutz erfüllt werden. Der Eintritt ist ausschließlich mit Online-Tickets möglich. Diese sind zu buchen unter www.bademaxx.de/tickets. Für Bade- und Saunagäste, die keinen Internetzugang haben, wurde im Kundenzentrum der Stadtwerke in der Industriestraße eine Verkaufsstelle eingerichtet. Dort können Online-Tickets ausschließlich mittels EC-Karte erworben werden. Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Mittwoch von 7.30 bis 16 Uhr, Donnerstag 7.30 bis 18 Uhr und Freitag 7.30 bis 13 Uhr.

Vereinen und Kursen vorbehalten

Das Betriebskonzept sieht täglich eine Öffnung für Hallenbad und Sauna in zwei Zeitspannen vor (Montag bis Samstag: 10 bis 15.30 und 16.30 bis 22 Uhr; Sonntag: 9 bis 14 und 15 bis 20 Uhr). Montags ist die zweite und samstags die erste Zeitspanne den Vereinen und Kursen vorbehalten. Eine dritte Zeitspanne ist für das Frühschwimmen vorgesehen (Dienstag und Donnerstag: 6.30 bis 8 Uhr). Gleichzeitig dürfen 100 Personen das Hallenbad und 70 Gäste die Sauna nutzen.

Im Hallenbad gelten Einheitspreise pro Zeitspanne von 5 Euro (ermäßigt 4 Euro) und in der Sauna von 16 Euro pro Zeitspanne. Aufgrund des Online-Ticket-Systems, das nicht mit dem Kassensystem kompatibel ist, können Wertkarten und Gutscheine weiterhin nicht als Zahlungsmittel eingesetzt werden, behalten aber ihre Gültigkeit.

Weitere Informationen: www.bademaxx.de, Telefon: 06232/6 25 15 00.

