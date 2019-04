Handwerker machen Vergangenheit greifbar

Speyer.Die Menschen im Mittelalter waren hartgesotten. Die Verfechter dieses Zeitalters in der Moderne sind das in der Regel auch – zumindest meistens. Der Mittelaltermarkt am Wochenende forderte jedoch von allen eine Menge Enthusiasmus und gegenseitige Motivation, denn die Witterung verhieß von Beginn an nichts Gutes für den Besucherstrom. Probleme hatte es laut Veranstalter zudem bei der

...