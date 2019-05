„Hat sich etabliert“

Speyer.Mit einer Lesung von Karen Duve aus ihren Buch „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ in der Heiliggeistkirche ist die Speyer.Lit-Reihe abgeschlossen worden – Matthias Nowack, Leiter Kultur, Marketing, Kommunikation der Stadt, zieht ein positives Fazit: „Aus meiner Sicht hat sich Speyer.Lit fest etabliert. Erfreulich ist, dass wir uns in den vergangenen Jahren ein treues Stammpublikum erarbeitet haben, das zu vielen Veranstaltungen kommt. Durch den guten Zuspruch steht die Reihe auch wirtschaftlich auf gesunden Füßen und braucht keine großen Zuschüsse.“

Speyer.Lit fand im vierten Jahr mit insgesamt zehn Veranstaltungen statt, davon sieben in der Heiliggeistkirche, eine in der Dreifaltigkeitskirche, eine in der Stadthalle und ein im Historischen Rathaus.

Größte Lesung mit 700 Besuchern

„Die Zusammenarbeit mit den vier beteiligten Buchhandlungen (Oelbermann, Spei’rer Buchladen, Osiander und Fröhlich, Anm. d. Red.) kann ich nur loben. Sowohl bei der Auswahl der Autoren als auch bei der Durchführung der Veranstaltungen sind die Buchhandlungen eine große Stütze“, sagt Matthias Nowack. Alle Veranstaltungen seien sehr gut besucht bis ausverkauft gewesen, „bei zwei Veranstaltungen mussten wir aufgrund der großen Nachfrage von der ursprünglich geplanten Heiliggeistkirche auf größere Spielorte ausweichen“ – das sei bei den Lesungen von Rafik Schami und Volker Kutscher der Fall gewesen. Die Lesung mit Rafik Schami in der Dreifaltigkeitskirche sei mit rund 700 Besuchern die größte Veranstaltung der Reihe gewesen.

Auch für die Veranstaltungen mit Hans-Jürgen Herschel und Lömsch Lehmann und Alex Capus hätten aufgrund der großen Nachfrage größere Säle belegt werden können, was wegen der stimmigen Atmosphäre in der Heiliggeistkirche aber nicht angestrebt worden sei. „In der Reihe versuchen wir nach wie vor ein Programm mit einer guten Mischung aus lokalen, regionalen und bundesweit bekannten Autoren anzubieten“, sagt Nowack. Die Lesung für Schulen in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek sei ebenfalls zum festen Bestandteil avanciert.

Auch 2020 werde in Zusammenarbeit mit den Buchhandlungen wieder eine Lit-Reihe angeboten. Es gebe schon erste Terminabsprachen und Kontakte zu namhaften Autoren und Künstlern, sagte der Pressesprecher. Mehr wolle er aber noch nicht verraten.

„Wir haben vor, 2020 den zeitlichen Rahmen der Lit-Reihe etwas zu straffen, damit der Festival-Charakter der Reihe noch stärker zum Ausdruck kommt“, sagt Nowack. Alle Veranstaltungen 2020 sollten auf den Zeitraum von Mitte Januar bis Mitte März konzentriert werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.05.2019