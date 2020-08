Hauptsache mal wieder live

Speyer. Mit Gitarrenrock, Mundart-Avantgarde und PalatinaKlassik geht das kleine Open-Air-Festival „Kultur goes Paradise“ im lauschigen Garten hinter der Speyerer Dreifaltigkeitskirche in die zweite Runde. Der Rockmusikerverein Speyer präsentiert am Freitag, 21. August, 19 Uhr, die Band „Jungbusch“. Wie der Mannheimer Stadtteil mit seinem herben Charme spiegeln Musik und Texte der Band gleichen Namens den Frust und die unstillbare Lust am Leben wider: dreckig, rau, laut, manchmal ironisch, sentimental, gegensätzlich und doch mit sich eins.

Gekonnt verweben Benjamin Doser (Schlagzeug), Simon Hölldorfer (Keyboard) und Jürgen Adler (Gesang, Gitarre) Elemente aus Rock, Blues, Ska und Funk. „Jungbusch“ spielt einen unberechenbaren Mix aus Gitarrenrock, treibenden Grooves und zeitlosen Melodien - und immer mit persönlichen Texten abseits jeglicher Banalität. Dabei entstehen eigenwillige und dennoch sehr eingängige Songs.

Eine wirklich witzige Truppe kommt am Samstag, 22. August, 19 Uhr, als „Geld et Nelt“ auf die Paradiesgarten-Bühne. Die Jungs aus der Südpfalz haben Kostüme und Instrumente, Fans und bunte Lichter, Merchandise und Durst, gute Laune und zwei Stunden selbst gemachte Lieder im Karton. Sie sind angetreten, um das Bild der Pfalz neu zu malen, die Botschaft von Freiheit und Liebe zu verkünden und den Duft von Wald und Wein in den Riechzentren der Menschen zu verankern! Ein freches, buntes Hörspiel mit Prollfaktor, eine musikalische Achterbahnfahrt zum Zuhören, Lachen und Mitrocken. Man könnte sie als Anarcho-Mundartler bezeichnen oder sie zur Speerspitze der Pfälzer Avantgarde überhöhen. Gisela Huwig schrieb über das Duo so treffend: „Nicht gut, aber saustark.“

Wiedersehen mit Leo Krämer

Unter dem Konzerttitel „Sommerträume“ bringt das PalatinaKlassik-Barockensemble am Sonntag, 23. August, um 11.30 Uhr im romantischen Paradiesgarten mit Robert Frank und Susanne Phieler (Violine), Stephanie Phieler (Viola) und Prof. Roland Kuntze (Violoncello) ein barockes Feuerwerk auf die Bühne. Die Leitung hat Prof. Leo Krämer (Cambalo), früher Domkapellmeister und Domorganist am Dom zu Speyer. Auf dem Programm stehen Werke von Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Fritz Kreisler und Johann Strauss.

„Endlich wieder live und mit Publikum“ ist das Motto für das Augustwochenende im Paradiesgarten. Darüber freuen sich Kulturschaffende und Publikum gleichermaßen. Der Eintritt ins Paradies ist für 12 Euro pro Konzert zu haben. Wer die Kultur in Speyer fördern will, kann auch den Kultur-Support-Preis von 18 Euro bezahlen. Die Differenz fließt in einen Härtefonds Kultur, der freischschaffende Künstler unterstützt. zg

Karten gibt’s bei der Touristinfo der Stadt Speyer, im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen (Di-Sa von 8-12 Uhr) und Resttickets werden an der Abendkasse ab 18 Uhr verkauft.

