Heftige Turbulenzen auf der Schönwetterwolke

Speyer.Wer im Himmel wohnt, reagiert beim Thema Wolkenbruch besonders sensibel – denn da droht im schlimmsten Fall die Obdachlosigkeit. Den Engel Agricola hat es erwischt: Seine ganzen geretteten Habseligkeiten passen in zwei Plastiktüten. Als er die notgedrungen auf der Schönwetterwolke seines Kollegen Offiziel ablegt, sind atmosphärische Störungen nicht zu vermeiden. Denn der liebt fast nichts so sehr wie die Ordnung und das Geregelte. Das Kinder- und Jugendtheater lässt das Publikum in seiner Weihnachtsproduktion „Donnerwetter“ ab Samstag, 24. November, 19 Uhr die gleichnamigen Folgen der Begegnung miterleben.

Dass das überirdische Stück von Enrico Beeler, Margit Bischof und Werner Bodinek in der Heiliggeistkirche zur Aufführung kommt, hätte sich Theaterleiter Matthias Folz bei der Auswahl im Sommer nicht träumen lassen, sagte er gestern beim Pressegespräch. „Wir hatten gehofft, dass wir im Erdgeschoss des Alten Stadtsaals spielen können, weil die Sanierungsarbeiten soweit fortgeschritten sind.“

Nun sieht es eher danach aus, als würde das ehemalige Gotteshaus der reformierten Gemeinde bis Herbst 2019 die Bühne des Kinder- und Jugendtheaters beherbergen. Das macht aus der Not eine Tugend: Im Advent wird der Hof an den Aufführungstagen für einen kleinen Weihnachtsmarkt mitgenutzt, und aus dem ehemaligen unansehnlichen Schuppen der Gemeinde ist bei Teamevents ein Café und Treff geworden, wie Nicole Schneider stolz berichtete.

Ensemble in doppelter Besetzung

Weil das ursprünglich angedachte Parterre des Alten Stadtsaals ebenso wie die Kirche nur halb so viele Zuschauer fasst wie bisher bei den Weihnachtsstücken genutzte große Saal, hat Folz das Ensemble und die Ausstattung verdoppelt. Obwohl das Stück für zwei Engel geschrieben ist, proben seit Mitte Oktober deren vier das Zusammenleben auf der Wolke. Das ist auch für das Theater eine Premiere und versetzt es in die Lage, an zwei Orten gleichzeitig aufzutreten.

Was passiert, wenn gegensätzliche Charaktere aufeinandertreffen und ein Ausweichen nicht möglich ist? Matthias Folz sieht in dieser Frage auch einen Bezug zur Politik. Nachdem er auch eine Schutzengelfunktion ausübt, kann es sich Offiziel nicht leisten, Agricola seines fluffigen Domizils zu verweisen – auch wenn rasend schnell klar wird, dass der unerwartet hereingewehte Gast die hochgeschätzte Harmonie und Ausgewogenheit heftig ins Wanken bringen wird.

Giuseppina Tragni und Corinna Ketter übernehmen die Rollen des ordnungsliebenden Offiziel, Ricardo Espinosa und Patrick Bartsch spielen den leicht chaotischen und übergriffigen, aber grundguten Agricola. Die Inszenierung von Angela Pfenninger nimmt den Engeln das Puttenhafte und lässt sie in Turnschuhen auftreten. Das Theater hat das Stück vor zwölf Jahren schon einmal gespielt – damals war der weibliche Part der unkonventionelle.

Auf einer zweiten Spielebene beflügeln die Erlebnisse der irdischen Schützlinge von Offiziel und Agricola die Wechselwirkung der gegensätzlichen Charaktere, die natürlich – es ist schließlich ein Weihnachtsstück – immer positiver wird.

Info: Alle Spieltermine unter www.theater-speyer.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.11.2018