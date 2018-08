Anzeige

Ludwigshafen hat Interesse

„Absurd und obszön“ sei der Vergleich, sagt Kirchenrat Wolfgang Schumacher von der Landeskirche in Speyer. „Es geht eben nicht um wertvolle sakrale Gegenstände, sondern um Gebrauchsbibeln, die in neuer Weise eine Rolle spielen. Wir bedauern sehr, dass die Gegner in Kaiserslautern eine solche Diskussion ausdrücklich nicht gewollt haben.“ Schumacher zufolge haben einzelne Gemeinden, Pfarrer und Privatpersonen die Seiten für das Kunstprojekt gespendet. „Sie wollen ihre ausrangierten Bücher nicht in den Altpapiercontainer geben, sondern transformieren, reformieren“.

Statt in Kaiserslautern soll das Kunstprojekt nun in Ludwigshafen und Frankenthal präsentiert werden. „Dort ist das Interesse groß, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Mit ihrer Geschichte, ihren Inhalten – und auch mit der Frage, was das ,Heilige’ an der Heiligen Schrift ist“, sagt Schumacher. Die Heilige Schrift, so Mechthild Werner, „will immer neu gelesen, gestaltet sein“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.08.2018