Heiliggeistkirche statt Zirkuszelt

Speyer.Es kommt nicht alle Tage vor, dass Promis wie Mrs. Greenbird oder André Eisermann auf derselben Bühne auftreten wie Professor Albert Schimauski oder der Kleine Prinz. Doch beim Kulturbeutel-Festival – das gestern Abend begonnen hat und bis 3. April in Speyer gefeiert wird – ist das an der Tagesordnung. Angefangen hat alles 1990 mit einem Zirkuszelt auf der Domwiese. Mittlerweile genießt das von der Stadt sowie dem Kinder- und Jugendtheater Speyer organisierte Spektakel in der Metropolregion Kultstatus.

Und das liegt vor allem am Programm – das zum 25. Geburtstag in der Heiliggeistkirche präsentiert wird. So zeigen der Wormser Schauspieler André Eisermann und Pianist Jakob Vinje am Samstag, 30. März, 20 Uhr, das Projekt „Fremd sein“ erstmals vor Publikum. „Ich halte es für sehr wichtig, Menschen dafür zu sensibilisieren, was es heißt, sich fremd und ausgegrenzt zu fühlen“, berichtet Eisermann im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir werden leider mit der überflüssigen Xenophobie – der Angst vor dem Fremden und vor dem Unbekannten geboren. Leider leben wir in einer Zeit, in der sie instrumentalisiert wird und rechte Gruppierungen sie für ihre Hetze nutzen.“ Als Künstler wolle er versuchen, den Menschen zu zeigen woher diese Angst kommt und wohin sie führen kann.

Dafür präsentiert Eisermann Texte von Heinrich Böll, Erich Kästner und Bertolt Brecht über Karl Valentin bis Paul Clean. Komponist und Pianist Jakob Vinje steuert mit der Musik „den emotionalen Träger“ bei. Zu hören sind klassische Lieder, Schlager, Swing und eigene Kompositionen.“ Eisermann freut sich auf den Abend, „obwohl mir ein bisschen bange ist“, gibt er zu. Die Eröffnung hat er auch schon im Kopf: „Ich steige mit den Nibelungen, genauer gesagt mit Etzels Monolog ein, aber keine Angst, es wird ein unterhaltsamer Abend.“

Zum Jubiläumsprogramm gehören außerdem die Zimmertheater-Produktion „Früher war es besser als draußen“ (heute sowie 22., 23. März, jeweils 20 Uhr). Gespielt wird im Kulturhof Flachsgasse. „Der Toasterdrache“ mit Albert Schimauski wird am 21. März, 15 Uhr, gezeigt, der Kleine Prinz am 31. März, 19 Uhr. Mrs Greenbird spielt am 28. März, 20 Uhr und der Musicalabend „Let’s do the Timewarp“ steigt am 27. März um 20 Uhr. Das komplette Programm steht im Internet, Tickets gibt es bei der Tourist-Information (Maximilianstraße) und allen Reservix-Vorverkaufsstellen. sin

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.03.2019