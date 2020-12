Helfen, damit andere besser helfen können

Speyer.Helfen, damit Menschen helfen können: Die Stiftung der Volksbank Kur- und Rheinpfalz spendet auch in diesem Jahr wieder 20 000 Euro an verschiedene regionale Einrichtungen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, anderen Menschen unter die Arme zu greifen.

Jeweils 2000 Euro erhalten in diesem Jahr der Förderverein Hospiz im Wilhelminenstift Speyer, das Frauenhaus Speyer, die Diakonissen Maudacher Werkstatt in Speyer, der Deutsche Kinderschutzbund Rhein-Pfalz-Kreis, der Förderverein Kindernotarztwagen, das Frauenzentrum Neustadt, die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick in Neustadt, der Postillion (Kindergärten, Krippen und Horte), der Verein Vita Vitalis (Umgang mit Demenzkranken) sowie die Lokale Agenda 21 Hockenheim. Die Spendensumme setzt sich aus Kapitalerträgen Stiftung sowie aus Gewinnsparmitteln zusammen.

Die Stiftung der Volksbank Kur- und Rheinpfalz wurde Ende 2016 von der ehemaligen Volksbank Kur- und Rheinpfalz (heute Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz) mit dem Ziel gegründet, es den Kunden der Bank zu ermöglichen, auf einfache Weise selbst eine Stiftung zu gründen sowie das gesellschaftliche Engagement der Genossenschaftsbank in einer nachhaltigen Form zum Ausdruck zu bringen.

„Nachdem wir im vergangenen Jahr aus den Kapitalerträgen unserer Stiftung erstmals Spenden an Vereine, Organisationen und Initiativen vergeben konnten, freuen wir uns besonders, dass wir auch im Corona-Jahr 2020, in dem die gemeinnützigen Einrichtungen mehr denn je auf Spenden angewiesen sind, zehn Einrichtungen unterstützen können“, so Vorstand Thomas Spies.

Kunden der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz können sich über die Stiftung oder mit der Errichtung einer eigenen, individuellen Treuhandstiftung engagieren. „Es freut uns sehr, dass wir seit der Gründung bereits mehrere Stifter bei der Gründung begleiten konnten – und wir stehen derzeit mit weiteren Kunden in Gesprächen, die beabsichtigen, ebenfalls eine eigene Stiftung zu gründen“, so Stephan Nagel, der andere Vorstand. zg

