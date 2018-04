Anzeige

Speyer.Der Wonnemonat Mai mit all seinen Traditionen steht im Mittelpunkt eines Rundgangs mit dem Nachtwächter von Speyer. Am heutigen Montag entführt der „wohlleibliche Herre Nachtrath“ mit einem Vollmondgang durch die geheimnisvolle Walpurgisnacht in eine Zeit des Hexenglaubens, der Natur-orakel und anderer hoffnungsvoller Erwartungen.

Der Heimat- und Brauchtumsforscher Otmar Geiger stellt während des historischen Stadtspaziergangs „Hexentanz und Maiennacht“ Brauchtum und Traditionen rund um den beginnenden Monat Mai vor, erzählt von Geschehnissen in dieser legendären Freinacht in der alten Dom- und Kaiserstadt. Und wer am Ende gar einen Sprung über die Feuerschüssel wagt, kann dann wie einst getrost mit dem Tanz in den Mai beginnen. Dier Rundgang in den Maien beginnt um 20 Uhr am Georgsbrunnen vor der Münze in der Maximilianstraße. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Karten gibt es vor Ort oder in der Tourist-Info. zg